Hvordan skal Norge nå sine klimamål for 2030? Regjeringens forslag i Klimaplan 2030 har ikke gitt noe klart og rungende ja i Stortinget.

Så betent er temaet at Stortingets energi- og miljøkomité i dag presenterte en 270 sider lang innstilling. Den er full av uenigheter om veien til målet om å kutte norske klimagassutslipp.

Dermed blir det ikke noe bredt klimaforlik, og en rekke detaljer blir prisgitt budsjettforhandlinger fremover.

Over 400 forslag er lagt på bordet i forhandlingene om planen. Svært få av dem ligger an til å bli vedtatt.

Noen av partiene ventet helt til det siste før de sendte inn sine forslag. Og stortingssekretariatet fikk en overveldende jobb da innspillene mandag skulle sys sammen til et samlet dokument.

Resultatet ble en tykk blekke full av punktlister om hva flertallet og mindretallet mener om de ulike tiltakene.

SV alene spilte inn 241 vedtaksforslag. Senterpartiet leverte 66 forslag og rundt 40 sider tekst. I tillegg kom forslag fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, MDG og Rødt.

Beskyldninger om dårlig samarbeid

Når Stortinget skal behandle viktige saker med betydning mange år fremover i tid, er det vanlig at partiene forsøker å få til et bredest mulig forlik. Tidligere klimameldinger har det også vært bred enighet om. Men ikke denne gangen.

Begge sider peker på hverandre når de skal forklare hvorfor det har blitt slik:

Vi har tatt initiativ til enighet, men initiativene våre er ikke blitt besvart. Det har det vært hevdet fra begge sider av den politiske delelinjen. Både fra SV og Høyre.

MDG-leder Une Bastholm mener prosessen på Stortinget ikke har vært klimasaken verdig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

MDG er blant partiene som mener utfallet kunne vært helt annerledes, dersom regjeringspartiene hadde invitert til reelle forhandlinger.

– Det er veldig trist, men dessverre ingen overraskelse at dette ble et politisk mageplask. Det vi har fått, er nye, lange lister fra alle partier over hva vi KAN gjøre for å kutte utslipp, men ingen bindende flertall som faktisk vil føre til det., sier Une Bastholm i MDG.

Også SVs Lars Haltbrekken reagerer:

– Verden står på randen av en klimakrise. I en så alvorlig situasjon er det helt utrolig at regjeringspartiene velger å slå seg sammen med Frp og stemme mot alle forslag som trengs for å kutte utslippene.

SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken er oppgitt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Dette står striden om

CO₂-avgiften er det største enkelttiltaket i planen. Regjeringen vil tredoble den. Innen 2030 skal prisen per tonn CO₂ opp fra dagens 590 til 2000 kroner. Dette er det flertall for, selv om både Frp og Sp har avvist en slik økning.

Det er imidlertid fortsatt usikkert hvordan avgiften skal trappes opp: Hvorvidt den skal få noe å si for bensin- og dieselprisen, og om de som rammes hardt av avgiften skal kompenseres på noe vis.

Et virkelig bredt forlik er jo umulig når to partier (Frp og Sp) hverken støtter målet eller virkemidlene, påpeker Marius Holm i miljøstiftelsen Zero. Men han mener regjeringspartiene og Ap, SV og MDG burde ha samlet seg tydelig om hovedgrepene i klimapolitikken.

– Først og fremst burde de inngått en forpliktende avtale om opptrapping av CO₂-avgiften fram til 2030. Avgiften er en budsjettsak, men en forpliktende avtale mellom partier som utgjør flertallet, en slags handlingsregel for CO₂-avgiften, kunne skapt den forutsigbarheten som næringslivet etterlyser og som både bedrifter og familier i Norge fortjener.

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, mener en viktig forklaring på hvorfor det ikke ble enighet om CO₂-avgiften, er uenigheter både på borgerlig og rødgrønn side.

– Både Frp og Sp er uenige. Verken Høyre eller Arbeiderpartiet ser seg tjent med et forlik der Frp og Sp ikke er med. Da blir det for vanskelig.

Takvam tror man kan ende opp med blandede signaler i klimapolitikken, hvis man for eksempel skjermer bensin- og dieselprisen fra økt CO₂-avgift samtidig som man prøver å legge til rette for omstilling til nullutslippsbiler.

– Det kan bli en kamp i hvert eneste statsbudsjett. Det blir lite forutsigbart.

– Politisk spill

Marius Holm i Zero frykter at norsk klimapolitikk blir offer for politisk spill i tiden som kommer.

– Egentlig har alle deler av klimaplanen flertallets støtte. Men i budsjettsaker velger både regjeringen og Arbeiderpartiet samarbeidspartnere som står lengst mulig unna dem i det de sier er århundrets viktigste sak. Partiene velger politisk spill fremfor å løse klimautfordringene. Det er det ikke tid til.

Marius Holm i Zero mener norsk klimapolitikk er offer for politisk spill vi ikke har tid til. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix





– Hvem sin skyld er det at de ikke klarer å bli enige?





– Jeg synes saksordfører Stefan Heggelund fra Høyre burde satt seg sammen med Ap og Espen Barth Eide dagen etter at klimameldingen kom, med mål om å slå fast alt de er enige om, og skape sterkest mulig forankring av det.