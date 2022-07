Frykter tørke kan gå ut over vinproduksjonen

Europa koker.

Flere land er nå rammet av hetebølger med temperaturer på over 40 grader.

– De er jo dødelige, ikke bare for naturen og dyr, men også for mennesker, sier klimaforsker Tore Furevik til NTB om hetebølgene.

I Verrayes i Aosta-dalen nord i Italia bikket temperaturene 30-tallet allerede i mai.

– Og det er på den høyden vi ligger på 1200 meter, sier Frode Venmork Refstad til NRK.

Han er vinbonde, og driver vingården Cantina la Maromotta. Han frykter for årets avlinger.

– Ikke sikkert det modner

Om årets viner fra Cantina la Maromotta aldri når folkets struper er for tidlig å si. Men det nærmer seg et bristepunkt.

– Jorda sprekker. Du ser også løvet på vinplanter og andre typer frukttrær begynner å krølle seg, sier Refstad.

Vinbonde Frode Venmork Refstad er bekymret for at årets avlinger ikke skal bli modne som følge av tørke og hetebølger i Italia. Foto: Privat

– Er det en liten katastrofe? spør programleder Ugo Fermariello i NRK Nyhetsmorgen.

– Ja, det vil jeg si.

Vanligvis er det ingen begrensninger på vanning der Refstad driver gård. Jordsmonnet er sandete, og holder dårlig på fuktighet, så det må vannes hyppig. Derfor er det kritisk at det nå har blitt lagt begrensninger på vanningen.

– Nå får vi ikke lov å vanne, for magasinene er tomme. Så vi håper det modner, men det er ikke sikkert, sier Refstad om druene som en dag skal bli vin.

Flere hetebølger fremover

Høye temperaturer og tørke vil man se enda mer av fremover, ifølge Furevik.

– Fremtidige hetebølger vil bli enda varmere og vare enda lenger, sier klimaforskeren til NTB.

Furevik er ikke overrasket over de store værforskjellene. Han sier at selv om klimaforskningen har pekt mot dette i en årrekke, kan man aldri være helt sikker på at været skyldes klimaendringer.

Klimaforsker Tore Furevik sier hetebølgene vil bli varmere og mer langvarige i tiden fremover. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Vær og vind endrer seg hele tiden, påpeker forskeren.

– Men man kan med sikkerhet si at sannsynligheten for at vi ville fått like høye temperaturer uten global oppvarming er liten, sier Furevik.

Har åpnet reservemagasiner

Dagens situasjon har også med mengden nedbør å gjøre, forteller Refstad.

– Vi fikk ingen nedbør i høst, og i vinter var det ekstremt lite snø på vår side av alpene.

Jorda begynner å sprekke, og bladene begynner å krølle seg på vinplantene til Frode Venmork Refstad i Aosta-dalen i Italia. Foto: Frode Venmork Refstad

Våren har også vært tørr, foruten noen voldsomme regnbyger av nesten tropisk styrke.

– Og det fungerer egentlig ikke, sier vinbonden.

Nå er det åpnet reservemagasiner i fjellene i Aosta-dalen.

– Vi får se om det hjelper. Vi vet ikke, sier Refstad.