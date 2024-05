Frykter Norge taper KI-kappløpet

I dag presenterer IKT Norge en rapport der de hevder at Norge ligger langt etter våre nordiske naboland i satsing på KI.

– KI vil ha en dramatisk effekt på samfunnet, og vår mulighet til å løse de store utfordringene foran oss. Så hvis ikke Norge får opp farten kommer vi til å bli stående igjen når toget går. Politikerne må ha større ambisjoner, sier Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT Norge.

Sinke på innovasjon

IKT Norge er bekymret for at Norge ligger etter våre naboland når det gjelder innovasjon og kunstig intelligens. I Norge registreres det langt færre patenter på KI enn i nabolandene, viser rapporten.

– Dette er en av flere parametere som sier noe om innovasjonstakten vår. Vi trenger å utvikle egne løsninger, ikke bare bruke andre sin teknologi, for å skape grunnlaget for den nye økonomien etter den oljedrevne økonomien.

Tiltak på vei

– Hvorfor tror du at Norge ligger så langt bak på patenter?

– Oppsummert er ikke det norske næringslivet gode nok ennå i dag til å ta i bruk kunstig intelligens, sier digitaliseringsminister Karianne Tung.

Digitaliseringsminister Karianne Tung. Foto: Sahara Muhaisen

– NHO og LO har varsla et krafttak for digitalisering i næringslivet, fordi vi trenger det når vi skal omstille oss og sørge for at vi fortsatt har et konkurransedyktig næringsliv. Patenter er én del av det, men skalering, vekst, kapitaltilgang er også andre virkemidler vi trenger for å få implementert større grad av kunstig intelligens i bedriftene våre.

For få studieplasser

I undersøkelsen er det også tall som viser at Norge har færre utdanninger innen KI enn nabolandene:

– Ifølge Utsynsmeldingen fra regjeringen trenger vi flere nye studieplasser innen teknologi, og mye innen kunstig intelligens. IKT Norge mener vi trenger over 2500 nye plasser for å møte behovet. Summen fra regjeringen de siste to årene er -1, sier Husby.

Digitaliseringsminister Tung mener de nå har gitt utdanningsinstitusjonene marsjordre:





– Vi vet vi åpenbart trenger spesialisert kompetanse på kunstig intelligens framover for å kunne ta det i bruk. Vi har også gitt landets utdanningsinstitusjoner en tydelig beskjed om at de må prioritere teknologifag og IKT-studieplasser framover, for vi vet det er en flaskehals.

Etterlyser mer helhetlig strategi

Husby påpeker at Norge gjør noen ting riktig, og har gode forutsetninger for å lykkes. Men han savner en helhetlig satsing:



– Teknologi må ramme inn politikken akkurat som vi tenker at bærekraft skal ramme inn politikken. Teknologi må være en ramme rundt all politikk, og det er det ikke i dag, avslutter Husby.