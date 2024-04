Over 500.000 robotstøvsugere har blitt solgt i Norge bare de siste fem årene, og ifølge en undersøkelse Norstat har gjort for NRK turer de rundt i én av tre norske hjem.

Men: Nylig delte den norske etterretningstjenesten den estiske tjenestens årlige ugraderte trusselvurdering på sine hjemmesider. Rapporten advarer mot kinesisk datainnhenting. Der trekkes kinesisk-produserte robotstøvsugere fram som en potensiell trussel.

Hva er de bekymra for?

I rapporten advarer de blant annet mot at kinesiske selskaper kan sende informasjon fra robotstøvsugere til kinesiske myndigheter.

Siden de mest populære robotstøvsugerne har en kombinasjon av radar, mikrofon eller kamera (Se oversikt nederst), kan de i teorien få med seg av hva som skjer i hjemmet ditt. Særlig om du i tillegg gir en tilhørende app full tilgang til mobilen og brukernavn og passord til trådløsnettet ditt.

Estisk etterretning er særlig bekymret for den økende bruken av kinesisk lidar-teknologi, som scanner omgivelsene og brukes både i mange moderne biler og robotstøvsugere. Slike data frykter de skal kunne misbrukes av kinesisk etterretning.

Slik viser estisk etterretning hva en lidar-radar festet på en bil, kan se. Foto: Faksimile fra Estisk etteretning

Hvorfor advarer de mot dette akkurat nå?

Her kan leder for Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier, Vivi Ringnes Berrefjord, gi oss litt overblikk:

Foto: Forsvarets høyskole

– Kina har en ambisjon om å bli en teknolgisk stormakt. For å kunne bli det, trenger de store mengder data, blant annet for å kunne utvikle kunstig intelligens. Det mange i vesten er bekymret for, er at de samler inn data som vi ikke vet hvordan de ønsker å bruke; verken på kort eller lang sikt.

– Er ikke data fra en robotstøvsuger ganske uinteressant, da?

– Bestemor trenger neppe være bekymret for å gå i pysjen forbi støvsugeren sin, for å si det sånn. Men summen av store mengder data på befolkningsnivå er noe myndighetene må fokusere på, og som nordmenn også bør ha en bevissthet rundt.

Hva tenker norsk etterretning?

Vi tok turen til den norske e-tjenesten for å høre hva de tror. Kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten, Ann-Kristin Bjergene, starter med å presisere at de er generelt enige i vurderingen fra sine estiske kollegaer.

Kommunikasjonssjef i Etteretningstjenesten Ann-Kristin Bjergene Foto: Etterretningstjenesten

– Men bør vanlige nordmenn være bekymret for om robotstøvsugeren overvåker dem?

– Robotstøvsugeren ville jeg ikke bekymret meg for!

– Hvorfor ikke?

– Ta for eksempel smart - telefonen din. Den samler inn enormt mye mer informasjon om deg, for eksempel gjennom å lagre hvor du er og bildene du tar. Dette er mye mer verdifulle data enn det en robotstøvsuger samler inn.

– Bør nordmenn velge smart-produkter ut fra produksjonland?

– Du bør i hvert fall være bevisst på hvor ting er produsert. Og du bør nok ta høyde for at dataene du deler med støvsugeren vil kunne være tilgjengelig for eksempel kinesisk etterretning. Men det å bedrive etterretning på en enkeltperson er svært ressurskrevende, så for den jevne nordmann er ikke robotstøvsugeren noe du trenger å bekymre deg for.

– Ville du som jobber i Etteretningstjenesten vært bekymret for overvåkning fra den?

– Jeg har faktisk en kinesisk robotstøvsuger selv, og er ikke bekymret for hva den gjør.

De mest populære robotstøvsugerne hos Komplett: Mestselgende modeller Lidar Mikrofon Kamera Roborock S8 Pro Ja Nei Nei Roborock S7 MaxV Ja Ja Ja Roborock Q7 Max Ja Nei Nei Roborock S8 Ja Nei Ja (IR-kamera) Roborock Q Revo Ja Nei Nei Roborock Q7 Max+ Ja Nei Nei Roborock S8+ Ja Nei Ja