Frp vurderer å åpne for surrogati

I programforslaget går komiteen inn for det den kaller en mer proaktiv linje i bruken av gen- og bioteknologi. I forslaget heter det blant annet at «Fremskrittspartiet vil åpne for surrogati», ifølge flere kilder NRK har snakket med.

En av dem som støtter forslaget, er FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Dette handler om barnets beste. Surrogati eksisterer som metode for å få barn. Da må man spørre seg om det er best at det skjer i trygge omgivelser i Norge, eller i utlandet, noe som skaper juridiske utfordringer for barnet senere, sier Svendsrud til NRK.

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud støtter forslaget. Foto: Holvik, Sondre Steen / NTB scanpix

Dersom programforslaget blir vedtatt på partiets landsmøte i mai, blir Frp første parti på Stortinget som går inn for surrogati.

– Uavhengig av resultatet av voteringen på landsmøtet, er dette viktig å ta opp og snakke om. Jeg vet ikke hva utfallet blir, men jeg skal gjøre hva jeg kan for at vi tenker på barnets beste i dette spørsmålet, sier Svendsrud.

Han sier partiet vil se nærmere på hvordan ordningen bør innrettes, dersom årsmøtet stemmer for forslaget.

Frp er i dag åpne for eggdonasjon, under forutsetning av at donoren er kjent.

Saken oppdateres.