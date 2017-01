Frp foreslår å fjerne barnetrygd for mange

Det kommer fram av programkomiteens forslag til partiprogram, som blir ferdigstilt i ettermiddag.

«Barnetrygden skal behovsprøves. Foreldre med en samlet skattbar inntekt på 10 ganger grunnbeløpet skal ikke ha rett på barnetrygd» heter det i det endelige forslaget, etter det NRK kjenner til.

Et mindretall i komiteen ønsker ikke å behovsprøve barnetrygden.

Programkomiteen foreslår også å droppe hele tilskuddsordningen for trossamfunn, og erstatte den med et fond for vedlikehold av kulturhistoriske kirkebygg.

Partiets landsmøte skal også ta stilling til hvorvidt Frp skal bli Stortingets første parti som vil tillate surrogati – noe et mindretall av programkomiteen mener.

Saken oppdateres.