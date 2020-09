Frp vil la nordmenn reise på hytta i Sverige

– Det er åpnet for at du kan reise på hytta i dag for å utføre nødvendig vedlikehold. Om du er der en natt, en time eller ti timer, det utgjør ingen forskjell, sier Johnsen til NRK.

Frp støtter hytteeierne som er i harnisk over at helsemyndighetene gir klarsignal til å reise på hytta i ferien, men ikke hvis hytta er på svensk side.

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp). Foto: Knut Røsrud / NRK

Hvis regjeringen viderefører karantenekravet eller fraråder 12.000 nordmenn å besøke hytta over grensen, mener Frp at smittetiltaket vil være et urimelig sterkt inngrep i eiendomsretten.

– Nå har den pandemien vart et halvt år, og den kan vare over flere år. Da kan det ikke være sånn at vi innfører et generelt forbud mot å bruke egen eiendom, sier Johnsen.

– Jeg vet at folk synes det er urimelig

Selv om helsemyndighetene oppfordrer nordmenn til å reise på hytta i ferien, står regjeringen fast på at Sverige er utelukket inntil videre.

– Dette er smittevernfaglig begrunnet. Det har vi anledning til. Jeg vet at folk synes det er urimelig. Men å ha et så langt tidsperspektiv som ett år, der tror jeg ingen av oss er i dag, sier statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H), til NRK.

Siden mars har nordmenn med hytte i Sverige kunnet reise for å utføre nødvendig vedlikehold hvis handel og kollektivtransport unngås.

Johnsen forstår ikke hvilken smittefaglig vurdering som sier at risikoen er høyere for å få korona om man også overnatter på hytta.

– Det er ikke på natta når man sover at man blir smittet, det er ute i butikker, puber, restauranter og ute blant folk at man blir smittet, sier Johnsen.

– Hvordan kan man vite at folk ikke har handlet, vært på Systembolaget eller ute på en pizzarestaurant?

– Dagens system har åpnet for at du kan dra. Det er 100 prosent tillitsbasert. Det prinsippet blir helt likt.

«Jeg skal bare ...»

Men regjeringen mener det er stor forskjell på nødvendig vedlikehold og hyttetur.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helsedepartementet. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

– Risikoen for import av smitte er mye mindre når det er et kortvarig opphold, fordi at hvis folk er lenger borte enn som så, vil man få større mulighet til å tenke «jeg skal bare», sier Erlandsen.

Johnsen ser for seg en tillitsbasert løsning hvor nordmenn får lov til å reise med en betingelse om at det kun er for å besøke hytta, og vil at politiet skal kontrollere bagasjen på riksgrensen for å ettergå turen.

– Det er en veldig viktig grense mellom å dra på shopping eller å dra på hytta. Det er to vidt forskjellige ting. Det er ute blant folk man blir smitta, ikke når man sitter på hytta, sier han.

Overrasket over svensk kritikk

Johnsen mener på sikt at regjeringen bør finne felles retningslinjer med Sverige og andre nordiske land hvis smittesituasjonen fortsetter å variere tilfeldig mellom regionene langs grensen.

– I Sverige går smitten opp og ned, og i Norge går det opp og ned. Det er ikke lenge siden Hamar var rødt, mens Värmland var gult. Dette vil variere mellom kommuner og bydeler, og mellom Norge og Sverige, begrunner han.

Men Frp er lite begeistret over at svenske politikere beskylder den norske regjeringen for å drive handelsproteksjonisme med smitteverntiltakene.

– Jeg har godt samarbeid med svenske politikere, både i forbindelse med møter med Nordisk råd og at vi skal etablere en norsk politistasjon på grensen. At svenskene går ned på et så lavt og usaklig nivå, det overrasker meg sterkt, sier Johnsen.