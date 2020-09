Nå kan du dra på hytta med god samvittighet. Hvis den ligger på «riktig» side av grensa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Høstferien står for døra og onsdag oppfordret helsemyndighetene byfolk til å dra på hytta. Det til tross for at smittenivået i Oslo og flere andre byer nå er høyt.

Samtidig får de over 12.000 nordmennene som har hytte i Sverige, beskjed om å fortsatt holde seg hjemme.

Utenriksdepartementet fraråder nemlig alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. I dag kom beskjeden om at dette rådet forlenges til 15. januar.

Reiser du til røde områder, må du i tillegg i karantene når du kommer tilbake.

Det får hytteeierne i Sverige til å reagere.

RØDT OMRÅDE: Denne hytta på Koster ligger i et rødt område i Sverige. Reiser du hit, må du i karantene i ti dager når du kommer tilbake til Norge. Hytteeiere i Sverige ønsker dispensasjon fra dette kravet. Foto: Tom Schandy

Etter helsemyndighetenes pressekonferanse om hyttereiser på onsdag, ble advokatfirmaet Andersen & Backe-Wiig nedringt av fortvilte folk.

– De blir provosert over at det er fritt fram for dem som har hytter i Norge, men ikke for dem som har hytte rett over grensa, selv om smittenivået der er lavere enn her, sier advokat Lina Smorr.

Helsemyndighetene mener på sin side at reglene både er klare og nødvendige.

Skiller mellom Norge og utlandet, også Sverige

Pensjonistene Geir og Mette Karlsen, som har hytte i Värmland, har vært der flere ganger i sommer. Deres hytte ligger i et såkalt gult område, så de kan overnatte uten å måtte gå i karantene.

Likevel utløser det restriksjoner, som at en ikke får besøke omsorgsboliger eller sjukehus når en kommer tilbake.

Og mange arbeidsplasser har egne regler, som for eksempel Sør-Odal kommune, som setter sine helseansatte i karantene uten lønn i påvente av svar på koronatest.

BRUKER HYTTA: Pensjonistene Geir og Mette Karlsen bruker hytta i Värmland, men planlegger for karantene og restriksjoner. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ekteparet Karlsen er pensjonister, og planlegger ut fra restriksjonene.

– Vi prøver å planlegge etter det vi skal, slik at det ikke får konsekvenser. Det klarer vi stort sett fordi vi er pensjonister. Men vi synes synd på alle de som ikke har fått reist til hyttene sine i det hele tatt, sier Mette Karlsen.

De forteller at de har stor hage og et hus i Sverige som trenger å bli sett etter.

– Vi har akkurat vært der nå, for lynet slo ned like ved hytta og ødela robotgressklipperen og TV-en, så vi måtte ordne med forsikringsselskapet, sier Geir.

Etterpå måtte han avlyse en time han hadde på sjukehuset for å få undersøkt en vond fot.

GULT OMRÅDE: Hytta til Mette og Geir Karlsen ligger i et område i Sverige som nå er gult. Likevel er det ikke anbefalt å reise dit. Foto: Privat

Varslet søksmål mot staten

Ekteparet Karlsen er ikke alene om å kjenne på begrensninger det er å hytte på «feil» side av grensa.

En lang rekke personer med hytte i Sverige følte seg så urettferdig behandlet at de tidligere i høst gikk sammen om å hyre advokat.

De mente blant annet at de måtte få overnatte uten at det ville utløse krav om karantene i etterkant.

RØDT ELLER GULT? Uansett farge, er regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Foto: Folkehelseinstituttet

På vegne av flere av disse hytteeierne sendte advokat Lina Smorr et varsel om søksmål til Helse- og omsorgsdepartementet.

I varselet ba de om en bedre smittefaglig grunn for reglene. Smorr mener det ikke finnes god nok grunn til å nekte folk å overnatte på hyttene sine i noen områder slik smittesituasjonen er nå.

– Folk må føle at det de ofrer i korona-dugnaden faktisk nytter. Slik ting er nå så ser de ikke at det utgjør noen forskjell om de overnatter eller ei, så lenge de unngår nærkontakt med personer i Sverige, sier advokaten.

Hun sier det er umulig for mange å få gjort nødvendig vedlikehold på hytta si på en dagstur.

Klientene hennes forteller om frustrerte folk som har skader på hytta, museangrep og annet som de ikke får ordnet opp i.

ADVOKAT: Lina Smorr i advokatfirmaet Andersen & Backe-Wiig representerer en rekke hytteeierne som krever å få reise fritt til Sverige. Foto: Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig

Ser ikke logikken

I gruppa «Vi som har fritidsbolig i Sverige» på Facebook, har de over 8000 medlemmene diskutert mye seg imellom.

Talsperson for gruppa, Einar Rudaa, er blant dem som har hyret advokatfirmaet. Han håpet de med hytte i Sverige skulle bli nevnt på myndighetenes pressekonferanse onsdag, men det ble de ikke.

– Dette klarer ikke noen av oss å se logikken i, sier Rudaa.

I begynnelsen av pandemien syntes medlemmene i Facebook-gruppa at det var riktig å ikke reise til Sverige.

– Men nå er jo Sverige og Norge ganske like med tanke på smitte. Så da syns vi det er veldig rart, sier han.

Helsedepartementet: – Nødvendig med strenge regler

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen svarer på kritikken fra hytteeierne i Sverige.

Første punkt er at hytteeiere i Sverige ikke ble nevnt på onsdagens pressekonferanse.

– Helseministerens innlegg handlet om kommunenes håndtering av smitteutbrudd. I den sammenhengen var det ikke naturlig å nevne hytteeiere i Sverige. Vi holder oss til ett og ett tema på disse pressekonferansene, for at det ikke skal bli forvirrende for folk, sier Erlandsen.

Neste punkt er det mer generelle rundt temaet, altså hvorfor hytteeiere i Norge kan reise på hytta, selv om de kommer fra et område med smitteutbrudd.

Myndighetene anbefaler imidlertid ikke reiser til Sverige eller andre land, selv om områdene er gule.

– Det er stor forskjell på å reise innenlands og utenlands. Det å hindre innenlands reise, er veldig inngripende for befolkningen. Smitten i Norge er fortsatt lav, sammenlignet med de fleste andre land. I 266 kommuner er det for tiden ikke registrert smitte.

STRENGE REGLER: Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet sier det er viktig med klare og konsise regler det er enkelt å forstå. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

Kan utføre vedlikehold, men bare på dagstur

Erlandsen sier de har gjort ett unntak fra reiser til røde områder i Sverige, og det er dagsturer på hytta for å utføre vedlikehold.

– Vår vurdering er at dette unntaket må være snevert, og at risikoen for import av smitte er mindre med kortvarige opphold. Hvis vi godtar én overnatting, så hvorfor ikke to? Dette handler også om viktigheten av å kunne drive effektiv smittesporing. Det kan være komplisert, og jo mere man har reist, jo vanskeligere er det å spore smitte .

Erlandsen sier også at de har gitt et svar på varselet om søksmål fra hytteeierne, og at de har fått ytterligere et brev med spørsmål om utdyping.

– Svaret de fikk, var tydelig: Regjeringen mener at innreisekarantene har en klar, smittevernfaglig begrunnelse, sier Erlandsen.