Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politikerne i Sverige har fått med seg at norsk handel løftes av grensestengingen. Nå stiller flere spørsmål om Solberg-regjeringen bruker smittevernrådene for å styrke norsk økonomi.

Én av dem er Kristdemokraternas representant fra Västra Götaland i Riksdagen, Magnus Jacobsson.

– Det finnes en oppfatning blant mange av oss om at det ikke bare har handlet om sykdom. Det jeg håper på og jobber for, er at vi skal oppføre oss som normalt igjen. Selv om norske bedrifter har gått bra i noen måneder, er det bedre for samarbeidet i Norden om vi fortsetter å handle med hverandre, sier han til NRK.

Magnus Jacobsson er folkevalgt i Riksdagen for Kristdemokraterna i Västra Götaland. Jacobsson bor i Uddevalla som er ti mil fra grensestasjonen ved Svinesund. Foto: Riksdagen

– Hvis det var slik at det var Norge som ble hardest rammet av å stenge grensen, at det var på norsk side vi så milliarder i tapt omsetning og høy arbeidsledighet i handelsnæringen, tror du da den norske regjeringen ville vært raskere med å åpne grensen igjen?

– Ja, det er slik. Jeg tror ikke dette bare har handlet om sykdom. Det er et økonomiske aspekt, sier han.

– Proteksjonisme er en fare

Som NRK omtalte i forrige uke, har Coop og Norgesgruppen begge har hentet inn 2000 nye ansatte hver etter grensestengingen. Og Vinmonopolet har per juli økt bemanningen i butikkene med 172.000 timer, eller det som tilsvarer 152 heltidsstillinger.

Nestleder i næringskomiteen i Riksdagen for Socialdemokraterna, Anna-Caren Sätherberg, har følgende reaksjon på Jacobssons resonnement:

– Jeg kan bare si at proteksjonisme fra land er en stor fare i denne pandemien, sier Sätherberg til NRK, og legger til:

– Norge er akkurat som Sverige avhengig av eksport, venner overalt, og er avhengig av å få varer og gods levert mellom landene. Jeg ser fortsatt alle lastebilene fra Norge rulle gjennom veiene i Jämtland. At det skal bli mer proteksjonisme i verden, og at vi ikke skal ha den handelsfriheten og den bevegelsesfriheten blant mennesker, det er noe jeg virkelig vil at Norden skal sørge for å unngå.

Riksdag-representant Anna-Carin Sätherberg, innvalgt for Socialdemokraterna fra Jämtland. Foto: Riksdagen

– Tror du det er økonomiske hensyn som ligger bak smitterådene til den norske regjeringen?

– Jeg får håpe at den norske regjeringen har tenkt over hvordan de vil se til at folk er friske og klarer seg under pandemien, og at man ikke legger det i vektskålen. Jeg har hørt resonnementet før, men jeg får jo håpe at det virkelig ikke er slik.

– Ingen rot i virkeligheten

Regjeringen avviser at Norge forsøker å kare til seg handelskroner og tusenvis av arbeidsplasser fra Sverige, slik Jacobsson påstår.

– Det har overhodet ingen rot i virkeligheten. Vi ønsker jo et mest mulig åpent Norden. Det er ingen som tjener på at grensene ikke er åpne, sier statssekretær (H) Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet til NRK.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helsedepartementet. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

Frustrasjonen fra svensk side er ikke ny for regjeringen.

I Sverige er politikere oppgitt over at Norge velger å dele inn reiseregioner i län, istedenfor å gi unntak for steder med lite smitte langs grensen.

Da Sverige åpnet for reiser til Europa i midten av juni, var Norge ikke med på listen, tross lav smittespredning.

Jakobsson mener paradokset er at Norge har gitt grønt lys for svensk helsepersonell fra Stockholm og Göteborg med høy smitte, men har gitt rødt lys for nordmenn som vil reise til grensetakter med lav smitte.

For i sommer kom meldinger om flere vikarer fra Sverige som var påvist koronasmittet etter å ha ankommet Norge.

FHI vet ikke om det finnes nordmenn som har blitt smittet på grensehandel, og hvor eventuell stor andel dem utgjør av de hittil 93 smittede med Sverige som antatt smittested under pandemien.

Regjeringen avviser at Norge har inkonsekvente reiseråd, og viser til at helsepersonell fra Sverige skal testes ved ankomst til Norge.

– Det er et strengt regime for testing av helsepersonell, men det regimet bruker vi ikke på innbyggere for øvrig, sier Erlandsen.

SOLDATER VED GRENSEN: Den svenske regjeringen fortalte i juli at det ble oppfattet dramatisk at Norge satte Heimevernet til å vokte grensen. Ifølge landshøvding i Värmland, Georg Andrén, fikk svenske myndigheter ingen forvarsel. Foto: Vidar Ruud / NTB

Vurderer negative økonomiske effekter

Men når regjeringen vurderer smittetiltak, inngår en vurdering av hvilke negative økonomiske effekter ulike tiltak kan få, for eksempel for frisører som må stenge ned driften.

I en rapport fra april om de samfunnsøkonomiske effektene av koronatiltakene, heter det at «grensehandelen [...] blir nå kraftig redusert og det har positive effekter på norsk varehandel».

Den positive effekten ble ikke tatt inn i beregningene som ble bestilt av Helsedirektoratet, fordi utvalget mente effekten heller måtte vurderes som en del av de norske smitteverntiltakene.

– Den generelle smittesituasjonen i Norge er grunnlaget vårt hele tiden. Og når vi forhåpentlig kommer til nye tider, håper jeg vi kan åpne opp igjen, sier Erlandsen.

– Samtidig som nordmenn ikke får reise til Sverige av smittevernhensyn, har programkomiteen til Høyre foreslått at avgiftene til Norge må ned for å få ned grensehandelen permanent. Hvordan kan det se ut fra svensk side?

– Nå er det et forslag fra programkomiteen til Høyre. Det er ikke vedtatt politikk, og jeg vet ikke om det blir vedtatt politikk, så det vil jeg ikke kommentere, sier Erlandsen.