Jensen: – Saken framstår veldig alvorlig

– Jeg ble gjort kjent med dette i går, og jeg synes ikke det er greit hvis dette er riktig. Jeg mener alle våre tillits- og folkevalgte skal oppføre seg ordentlig og følge norsk lov, derfor skal saken selvfølgelig behandles i tråd med våre etiske retningslinjer, sier Jensen til pressen onsdag kveld.

En av mottakerne var 14 år gammel da han i 2012 mottok e-poster fra Leirstein.

Frp-lederen sier hun er glad for at partiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, har koblet seg på saken, og sier hun har stor forståelse for at Leirstein nå har stilt vervene sine i bero.

– Framstår alvorlig

Siv Jensen kommenterer saken onsdag kveld.

På spørsmål fra NRK om dette er en mulig politisak, sier Jensen at saken framstår veldig alvorlig.

– Nettopp derfor er det viktig å gå grundig inn i det, sier Frp-lederen.

Jensen sier at hun ikke har fått noen informasjon om noe knyttet til Leirstein og upassende oppførsel tidligere.

– Jeg ble også varslet om dette i går kveld. Det betyr at vi iverksetter våre rutiner for å håndtere denne typen saker av hensyn til alle som er involvert, fortsetter Frp-lederen.

– Godt regelverk

Hva som kan bli utfallet av saken, kan Jensen ikke si noe om enn så lenge.

– Jeg har nettopp blitt klar over dette, men her har vi et godt regelverk som vi vil bruke for å gå grundig inn i saken.

Frp-lederen sier man nå først må finne ut hva som er faktum i saken.

– Vi må i anstendighetens navn, både av hensyn til mulige forulempede og de det blir rettet anklager mot, gjøre en ordentlig jobb i saken, fortsetter Jensen.

– Ikke stolt

NRK har forelagt Leirstein opplysningene i denne saken, og stilt ham en rekke spørsmål. Han har ikke svart konkret på spørsmålene, men har valgt å sende en uttalelse til NRK.

Der skriver han blant annet at «Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av.»

Før jul traff NRK gutten som i dag ønsker å fortelle sin historie anonymt. Han sier e-postene han mottok i 2012 føyde seg inn i det han opplevde som et mønster av uønsket seksuell oppmerksomhet fra Leirstein.