Frp-politiker med krasse anklager mot norsk barnevern i indisk avis

Under overskriften «Barnvernet, en stat i staten?» listet stortingsrepresentanten fra Fremskrittspartiet opp flere eksempler på det han mener er et kriserammet barnevern. Leserbrevet sto på trykk i Gudbrandsdølen Dagningen 6. september, midt i valgkampen.

INDISK AVIS: Slik så kronikken til den norske stortingsrepresentanten ut i den indiske avisen Sunday Guardian Live. Foto: Skjermdump / Sunday Guardian Live

I går fortalte nettstedet Filter Nyheter at den krasse kronikken var oversatt til engelsk og trykket i den indiske avisa Sunday Guardian Live.

– Jeg ble spurt om den kunne oversettes og sendes til avisen og det sa jeg at var helt greit. Det hadde jeg ikke noen problemet med, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen til NRK.

I leserbrevet nevner Johansen barnevernet i flere kommuner og referer blant annet til et lydopptak fra et møte der en saksbehandler skal ha sagt at de ikke følger loven. NRK har vært i kontakt med flere av de aktuelle barnevernstjenestene.

Kjenner seg ikke igjen

– Enkeltsaker har alltid flere sider. På grunn av taushetsplikten har vi ikke mulighet til å kommentere eksempelet slik at det blir belyst fra flere sider, sier rådmann Lars Ole Saugnes i Gran kommune.

– Generelt er jeg bekymret for det norske barnevernets omdømme i utlandet. India er ikke det første landet som omtaler det norske barnevernet, sier Saugnes til NRK.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker i tjenesten, eller sitater på hva som skal ha vært sagt av saksbehandlere, sier barnevernsleder Espen Lilleberg i Land barnevernstjeneste.

– Land barnevern er godt i gang med å lukke avvik og bedre kvaliteten i arbeidet. Debatten om kvalitet i norsk barnevern er viktig, men bør føres på en ryddig og konstruktiv måte, sier Lilleberg til NRK.

Påstandene om at barnevernstjenesten i Valdres ikke følger barnevernsloven er feil, og tatt ut av sammenheng, har virksomhetsleder Pål Andreassen i Nord-Aurdal kommune tidligere svart til Gudbrandsdølen Dagningen.

Ser ikke problemet

Nå er påstandene altså trykket i en avis i India som er et av landene der det tidligere har vært demonstrasjoner mot enkeltsaker i det norske barnevernet. Likevel er ikke Frp-politikeren redd for at kronikken hans om lokale forhold i Oppland skal bli misbrukt.

– Jeg ser ikke på det som et problem. Hvis noen gjør det så tror jeg de fleste som leser og setter seg inn i det er oppegående nok til å kunne skille ut dette og gjøre seg opp sin egen mening.

– Hvorfor tror du det er interessant for en stor indisk avis å trykke en kronikk om lokale forhold i Oppland?

– Det er klart det kan være interessant fordi det er noen som jobber med dette i utlandet som sikkert har sett at ikke alt er perfekt med det norske barnevernet og slik sett så kan det være interessant, Johansen til NRK.

Kritiske serie

Leserinnlegget går inn i en serie av kritiske saker mot det norske barnevernet.

– Det var jeg ikke klar over. Jeg trodde den bare skulle gå som et vanlig leserbrev i denne avisen. Jeg klarer ikke se det store problemet med det at den kanskje blir misbrukt, det må jeg bare leve med, sier Frp-politikeren.

Stortingsrepresentanten sier at hans innlegg ikke kan tolkes som noen kritikk av regjeringen eller barne- og likestillingsminister Solveig Horne fra Fremskrittspartiet. Johansen mener det er kommunene som ikke gjør jobben sin og han tror ikke dette bare er et problem i Oppland. Alle hans eksempler handler om norske familier.

– Viktig å korrigere feil

RETTER FEIL: Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) mener det ville vært en fordel om den indiske avisen opplyste om at kronikken handlet om lokale forhold i Oppland. Foto: Moment Studio

Statsråden vil ikke kommentere partikollegaens leserbrev, men hennes statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) sier de synes det er bra det settes søkelys på de tingene som ikke fungerer så bra i norsk barnevern.

– Jeg mener at det hadde vært en fordel om det ble opplyst i kronikken som sto på trykk i India at dette dreide seg om lokale forhold og utfordringer i noen kommuner i Oppland. Det hadde absolutt vært en fordel. Men å ha en åpen og fordomsfri debatt om både positive og negative sider ved barnevernet, det bør vi ha og det ønsker i hvert fall denne regjeringen velkommen, sier Terning til NRK.

Statssekretæren sier norske myndigheter har vært opptatt av å rette opp feil om det norske barnevernet i flere land.

– Jeg har stor forståelse for at barnevernssaker skaper mye engasjement, men det er utrolig viktig for norske myndigheter å korrigere når det kommer feilaktige opplysninger om hvordan det norske barnevernet arbeider og når noen for eksempel påstår at foreldre i barnevernssaker i Norge ikke har rettsvern. Det er påstander som vi er nødt til å korrigere utenlands blant annet gjennom våre ambassader.

– Vil det være behov for å korrigere inntrykket som denne kronikken gir?

– Jeg setter pris på at Morten Ørsal Johansen har vært veldig klar på at dette er et innlegg som dreier seg om lokale forhold i noen kommuner i Oppland. Han er også klar på at det er mye godt arbeid som gjøre i Norge, men vi har et forbedringspotensial, sier Terning.