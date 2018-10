Frp om KrFs abortkrav: – Moralsk forkastelig

– Jeg synes det er etisk og moralsk forkastelig å bruke kvinners rett til abort som kasteball i det regjeringsspillet KrF har satt i gang, sier Åshild Bruun-Gundersen til NRK.

Frps helsepolitiske talsperson reagerer kraftig på KrF stiller krav om innstramminger i abortloven når de skal avgjøre sitt politiske veivalg.

– Fortjener ikke politisk spill

Til VG torsdag sa KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad at ett av KrFs viktigste krav til å gå inn i regjering bør være å fjerne paragrafen i abortloven som åpner for abort etter 12. uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom».

Noen timer senere kom statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ham i møte. I et VG-intervju sa Solberg at hun er villig til å forhandle om endringer i abortloven, dersom KrF ønsker plass i hennes regjering.

I et intervju med NRK tidligere i kveld, avviser statsministeren at utspillet er et forsøk på å påvirke KrFs veivalg.

Jeg vet at KrF er spesielt opptatt av den bestemmelsen som gir rett til abort ved stor fare for utviklingsavvik eller alvorlig sykdom. Det er en diskriminerende del i loven, slik den er formulert i dag, Erna Solberg / VG 18.10.18

Bruun-Gundersen har behov for å presisere at Frp ikke har noen planer om å la KrF få gjennomslag i denne saken.

Stortingsrepresentanten fra Aust-Agder liker dårlig at KrF stiller krav om strengere abortlovgivning når de skal avgjøre hvilken side de skal søke regjeringsmakt med.

– Kvinners rett til abort er ikke en del av spillet om hvem skal styre Norge de neste tre årene. Dette er ikke en sak som fortjener politisk spill, sier hun og fortsetter:

– Det handler om trygghet og forutsigbarhet for kvinner og familier som er i en vanskelig situasjon. Ingen har rett til å moralisere over dem som må ta disse tøffe valgene.

– Hva synes du om at Erna Solberg åpner for å gi KrF gjennomslag her?

– Jeg synes hun skal være tydelig på at det er noe hun gjør på egne vegne, og ikke på vegne av regjeringskollegiet, sier hun.

Venstre stenger døra

For også Venstre avviser KrFs abortkrav.

Stortingsrepresentant Abid Raja reagerer på at KrF legger abortspørsmålet på forhandlingsbordet.

NEI: Abid Raja sier det er uaktuelt for Venstre å gi etter for KrFs krav i abortsaken. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Dette er en ekstremt viktig verdisak. Det handler om likestillingskampen for kvinner. Å gjøre om det til hvilken side de skal velge 2. november, det burde de ikke har gjort, sier Raja.

Venstre-politikeren sier det er «synd» at Solberg åpner for å gi KrF gjennomslag.

– Jeg er glad for at Arbeiderpartiet har stengt den døra igjen. Jeg stenger døra på vegne av Venstre, og jeg håper de andre partiene på Stortinget også stenger døra for dette. Vi kan ikke endre abortregelverket fordi ett parti ønsker å gjøre det, sier han.

KrF frykter sorteringssamfunn

For KrF handler denne saken om kampen mot det de kaller et «sorteringssamfunn». Paragraf 2 c åpner i dag for at kvinner får innvilget abort etter uke 12 dersom de finner ut at fosteret har for eksempel Downs syndrom.

– Selv om man fjerner paragraf 2 c, så kan kvinnen få innvilget abort dersom hun er i en krevende situasjon. For oss er det et viktig prinsipp at det ikke er barnets egenskaper som avgjør om det innvilges abort. Det handler om at vi som samfunn ikke skal gradere fosterets verdi på den måten, sier Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Selv om både Frp og Venstre avviser å endre loven slik KrF ønsker, gjør Solbergs utspill i VG at han mener KrF har større sjanse for å få gjennomslag i denne saken på borgerlig side.

KrF skal på sitt ekstraordinære landsmøte 2. november avgjøre om det skal følge Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp, eller gjøre som nestlederne ønsker å gå inn i dagens regjering.