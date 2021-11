Frp og Rødt i strupen på Tajik: Ap svikter de ledige

Før Støre-regjeringens tilleggsbudsjett var det klare forventninger om at Solberg-regjeringens innstramming i feriepengene til folk som har gått på dagpenger i 2021, ville bli rettet opp.

Men det skjedde ikke.

– Til sommeren vil tusenvis av mennesker som har gått arbeidsledige, merke det på lommeboka når feriepengene uteblir. Det blir kanskje ikke noe av den planlagte ferien, sier Dagfinn Henrik Olsen (Frp).

– Dette ser ut som et løftebrudd, det høres ut som et løftebrudd og det er fordi det er et løftebrudd, fulgte Rødts Mimir Kristjansson opp.

De tok begge opp saken med arbeidsministeren i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Slik kuttes feriepengene i 2022 Ekspandér faktaboks Folk som mottar dagpenger, har ikke krav på å tjene opp feriepenger på samme måte som folk som er i jobb. Under koronakrisen kom likevel en midlertidig ordning på plass. Solberg-regjeringen la opp til at kriteriene for ordningen skulle bli endret i 2022 for å spare rundt 1 milliard kroner: Kutte satsen fra 10,2 til 9,5 prosent.

Arbeidstaker må ha mottatt dagpenger i minst 25 uker innenfor opptjeningsperioden januar til oktober i år for å få feriepenger.

Man kan maksimalt motta 12.000 kroner i feriepenger av dagpenger. Støre-regjeringen kunne fjernet kuttet til Solberg-regjeringen, men har ikke klart å finne penger i budsjettet til å prioritere reverseringen.

Bredt opprør

Spørsmålet om feriepengene var tema på et kontaktmøte mellom regjeringen og partene i arbeidslivet på Statsministerens kontor tirsdag.

Da kastet en rekke LO-topper, også LO-leder Peggy Hessen Følsvik, seg inn i diskusjonen med et klart krav: Feriepengene må på plass.

KRITISK: LO-leder Peggy Hessen Følsvik er skuffet over at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ikke fant rom for å endre feriepengeordningen for permitterte i sitt budsjett. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Onsdag fortsatte hardkjøret mot regjeringen.

– Med dette budsjettet svikter Ap de som har gått arbeidsledig i år, som har fått lovnader om feriepenger og har planlagt familieøkonomien deretter, sier Olsen.

Kristjansson ville vite hva nøyaktig det var som hindret regjeringen i å bevilge disse pengene i sitt tilleggsbudsjett.

– Det er tydeligvis ikke mulig for regjeringen å innføre det som det er overveldende flertall for i denne salen, nemlig at de arbeidsløse skal ha feriepenger neste år, slik de fortjener, sier han.

Koster 1,6 milliarder

Tajik viste til behovet for «trygg økonomisk styring» og en «helhetlig økonomisk vurdering» da hun svarte på utfordringen.

– Det har gjort at 1,6 milliarder kroner vanskelig lot seg innpasse i et ansvarlig økonomisk opplegg, et opplegg som riktignok prioriterer vanlige folks lommebøker på en rekke områder, sa statsråden.

MILLIARDER: Arbeidsminister Hadia Tajik sier regjeringen har prioritert lommebøkene til «helt vanlige folk» i sitt budsjett. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hun fremholdt at regjeringen har prioritert lommebøkene til «helt vanlige folk,» gjennom kutt i barnehageprisene og økt fagforeningsfradrag.

Tajik understreket også at økt oljepengebruk kunne skapt økt risiko for en raskere renteoppgang, noe som også ville rammet mange nordmenn med boliglån.

Ap-nestlederen kom heller ikke med noe løfte om at kuttet vil bli rettet opp i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Men løftet om å innføre feriepenger for permitterte og arbeidsledige, er ikke skrinlagt, ifølge Tajik.

– Denne regjeringen har det i sin plattform og vil gjennomføre det i løpet av perioden, sa hun.

– Katastrofalt

NRK snakket denne uken med Djevat Hisenaj, Fellesforbundet-topp i Hordaland, om de manglende feriepengene.

– Det er ganske katastrofalt, spesielt for dem med små barn. De fortjener en ferie neste år, sa han.

KRITIKK: Leder Djevat Hisenaj i Fellesforbundet for hotell- og restaurantbransjen i Vestland er skuffet over Støre-regjeringen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Som fagforeningsleder har han mange skuffede medlemmer i hotell- og restaurantbransjen i Hordaland. De håpet Støre-regjeringen ville snu kuttene i feriepenger etter Solberg-regjeringen.

– Da Arbeiderpartiet var i opposisjon, sloss de veldig kraftig for denne bransjen. Nå er de i posisjon, nå må de føre politikken de har lovet oss, sier han.

Må stole på SV

Kritikerne av Støre-regjeringens opplegg må nå feste sin lit til at SV prioriterer feriepengene i budsjettforhandlingene på Stortinget.

SV legger fram sitt alternative budsjett på mandag. Deretter starter forhandlingene om neste års statsbudsjett nærmest umiddelbart.

FORHANDLINGER: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski legger fram sitt alternative budsjett på mandag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier saken synliggjør avstanden mellom Ap og Sps valgkampretorikk og det de prioriterer i budsjettet.

– Det er ikke så overraskende, men synd for alle som hadde store forhåpninger om en tydeligere retning som går for mer omfordeling og rettferdighet, sier hun til NRK.

Finanskomiteen skal etter planen som nå gjelder, avslutte sitt arbeid med neste års statsbudsjett 26. november.