LO-topper ut mot Støre: – Løftebrudd

Allerede før regjeringens tilleggsbudsjett var det klare forventninger om at Støre-regjeringen ville rette opp Solberg-regjeringens innstramming i feriepengene til folk som har gått på dagpenger i 2021.

I dag rykket Fellesforbundet fra LO-familien ut med krav om at regjeringen må levere på dette.

– Det er ganske katastrofalt, spesielt for dem med små barn. De fortjener en ferie neste år, sier Fellesforbundet-topp Djevat Hisenaj i Hordaland til NRK.

Leder Djevat Hisenaj i Fellesforbundet for hotell- og restaurantbransjen i Vestland er skuffet over Støre-regjeringen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Vi er skuffet

Spørsmålet om feriepengene ble tema på et kontaktmøte mellom regjeringen og partene i arbeidslivet på Statsministerens kontor i dag.

Og nå kaster en rekke LO-topper, også sjefen selv, seg inn i diskusjonen med full tyngde.

– Vi er skuffet over at man ikke har funnet rom for det i budsjettet. Det har vært et viktig tema for oss å få det på plass, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

SKUFFELSE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik hadde håpet at regjeringen fant rom for en bedre feriepengeordning i sitt budsjett. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Dette er folk som nå har vært ledige over lang, lang tid. Det er de dette kommer til å gjelde når vi kommer til sommeren neste år og de ikke får feriepenger. Det er igjen dem dette går mest utover.

I Aps hundredagersplan står det at partiet vil «gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige».

– Er dette et løftebrudd fra Arbeiderpartiet, Følsvik?

– Jeg ser jo at de har sagt at dette må komme på plass senere fordi man ikke fikk det på plass nå.

Slik kuttes feriepengene i 2022 Ekspandér faktaboks Folk som mottar dagpenger, har ikke krav på å tjene opp feriepenger på samme måte som folk som er i jobb. Under koronakrisen kom likevel en midlertidig ordning på plass. Solberg-regjeringen la opp til at kriteriene for ordningen skulle bli endret i 2022 for å spare rundt 1 milliard kroner: Kutte satsen fra 10,2 til 9,5 prosent.

Arbeidstaker må ha mottatt dagpenger i minst 25 uker innenfor opptjeningsperioden januar til oktober i år for å få feriepenger.

Man kan maksimalt motta 12.000 kroner i feriepenger av dagpenger. Støre-regjeringen kunne fjernet kuttet til Solberg-regjeringen, men har ikke klart å finne penger i budsjettet til å prioritere reverseringen.

– Løftebrudd

Også i andre deler av LO-systemet er reaksjonene sterke på at Støre ikke retter opp innstrammingen.

Handel og Kontors leder Christopher Beckham er enda tydeligere enn Følsvik:

LØFTEBRUDD: Handel og Kontors leder Christopher Beckham er ikke nådig i sin kritikk av tilleggsbudsjettet fra regjeringen. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

– Dette er et løftebrudd. Ap lovde at dette som en del av hundredagersplanen. Jeg er skuffet over at dette ikke er fikset, sier han til NRK.

Beckham viser til at mange av hans medlemmer har «lidd enormt» under pandemien og «båret den største børen».

– Dette kuttet var smålig og kjipt, og det er uforståelig at ikke Ap/Sp ikke har reversert dette, sier Beckham.

Ferieopplevelser

Fagforbundets leder Mette Nord hadde forventet noe annet fra Ap og Sp, basert på hva de to partiene sa i valgkampen.

KRITISK: Innstrammingen i feriepengeordningen rammer de som i pandemien faktisk har stått uten jobb, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Vi er veldig bekymret for at barna til de som har vært permittert og langtidsledige, går en sommer i møte da de faktisk ikke kan komme tilbake til skolen og fortelle om ferieopplevelser, sier hun til NRK.

– Det skaper en sosial avstand og er bekymringsfullt.

– Hvem rammer denne innstrammingen fra den forrige regjeringen?

– Det er alle de som i pandemien faktisk har stått uten jobb, fordi man stengte ned og det var restriksjoner.

Støre: – Ikke rom

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forstår skuffelsen blant arbeidstakerne som hadde forventet et annet budskap fra ham mandag.

Det ville kostet mellom 1 og 1,4 milliarder kroner for den nye regjeringen å rette opp innstrammingen i feriepengeordningen fra Solberg-regjeringen.

– Det er en veldig stor sum. Jeg har vært helt for at vi skal få rettighetsfesting av feriepenger, vi har kjempet for det. Vi fikk inn feriepenger for en god del av de som var permitterte, sier Støre til NRK.

– Men det å få på plass dette som en permanent ordning i det første budsjettet som vi laget på tre uker, det kunne vi altså ikke prioritere opp mot andre ting. Men vi skal jobbe for å få det på plass. Det er det ingen tvil om.

KRITISK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forstår skuffelsen blant arbeidstakerne som hadde forventet et annet budskap fra ham mandag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Forstår du at folk i LO reagerer på dette?

– Ja, det forstår jeg. Det var de reaksjonene som gjorde at vi tok dette opp. Husk at dette ble avviklet i 2015 av Solberg-regjeringen.

Han viser til at Solberg-regjeringen kom med en «mellomordning».

– Men det er noen som kommer i en vanskelig situasjon til neste år. Vi har det i vårt program at vi skal gjøre noe med det.

– Du har brukt ord som urettferdig og usolidarisk om dette før, er det ordvalg du angrer på i dag?

– Nei, for vi vil ha den rettighetsfestet inn. Og det skal vi arbeide for.

Støre viser også til at regjeringen i budsjettarbeidet måtte tenke både på folk på arbeidsavklaringspenger (AAP) og de med spesielt store omsorgsbehov i kommunene. Det ble satt av henholdsvis 500 og 300 millioner kroner til disse to gruppene i budsjettet.

– Vi valgte dem først nå.

Ser til SV

Tilleggsbudsjettet som ble lagt fram mandag, er fremdeles ikke vedtatt.

Før det skjer, skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet – under et hardt tidspress – forhandle med SV for å få flertall for neste års statsbudsjett på Stortinget.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier saken synliggjør avstanden mellom Ap og Sps valgkampretorikk og det de prioriterer i budsjettet.

– Det er ikke så overraskende, men synd for alle som hadde store forhåpninger om en tydeligere retning som går for mer omfordeling og rettferdighet, sier hun til NRK.

FORHANDLINGER: SVs Kari Elisabeth Kaski gjør seg klar til vanskelige budsjettsamtaler med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Arbeidstakerne og LO-systemet setter nå sin lit til at SV kan få på plass en fullverdig ordning med feriepenger neste år.

– Vi forventer at dette blir ordnet gjennom forhandlingene mellom Ap, Sp og SV, sier Christopher Beckham fra Handel og Kontor.

– Vi håper at man i løpet av stortingsbehandlingen kan klare å få dette på plass, så får vi se hvem som kan ta den ballen, sier LO-leder Følsvik.

– Mette Nord, hva er ditt krav til Ap, Sp og SV nå?

– Vi håper et godt budsjett kan bli enda bedre, da med tanke på nettopp dette tiltaket her.