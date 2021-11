Støre-nei til feriepenger: – Katastrofalt

– Det er ganske katastrofalt, spesielt for dem med små barn. De fortjener en ferie neste år, sier Fellesforbundet-topp Djevat Hisenaj.

Som fagforeningsleder har han mange skuffede medlemmer i hotell- og restaurantbransjen i tidligere Hordaland. De håpet Støre-regjeringen ville snu kuttene i feriepenger etter Solberg-regjeringen.

– Da Arbeiderpartiet var i opposisjon, sloss de veldig kraftig for denne bransjen. Nå er de i posisjon, nå må de føre politikken de har lovet oss, sier han.

Manglet én milliard kroner

Nordmenn som mottar dagpenger mistet retten til å tjene opp feriepenger i 2015. Under pandemien kom en midlertidig ordning som likevel ga rett på dagpenger, blant annet etter press fra Arbeiderpartiet.

Men også den ble strammet inn av Solberg-regjeringen i høst.

Slik kuttes feriepengene i 2022 Ekspandér faktaboks Folk som mottar dagpenger, har ikke krav på å tjene opp feriepenger på samme måte som folk som er i jobb. Under koronakrisen kom likevel en midlertidig ordning på plass. Solberg-regjeringen la opp til at kriteriene for ordningen skulle bli endret i 2022 for å spare rundt 1 milliard kroner: Kutte satsen fra 10,2 til 9,5 prosent.

Arbeidstaker må ha mottatt dagpenger i minst 25 uker innenfor opptjeningsperioden januar til oktober i år for å få feriepenger.

Man kan maksimalt motta 12.000 kroner i feriepenger av dagpenger. Støre-regjeringen kunne fjernet kuttet til Solberg-regjeringen, men har ikke klart å finne penger i budsjettet til å prioritere reverseringen.

Ap lovte i sin 100-dagersplan før valget å «gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige».

Fasiten kom mandag. Løftet ble ikke innfridd. Det betyr at folk som har gått på dagpenger i 2021, risikerer å få mindre eller ingenting i feriepenger sommeren 2022.

– Vi mener at dette skal bli en rettighet. Men jeg er helt ærlig på at i dette budsjettet, som er et tilleggsnummer som blir til i løpet av noen få dager, prioriterte vi ikke det. Det var andre ting som kom foran, fordi vi har et begrenset handlingsrom, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre forteller at regjeringen blant annet prioriterte å bruke 500 millioner på forlenget periode for folk som går på arbeidsavklaringspenger, og at Nav trenger tid for å takle en omlegging.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Stortinget mandag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

SV vil hente feriepengene fra økt skatt

Men der Støre-regjeringen sliter med å finne penger, ser SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski milliarder å hente i skatteøkninger.

– Det synliggjør jo at det er en avstand mellom valgkampretorikken til Ap og Sp, og det de er villig til å prioritere når de legger frem budsjett. Det er ikke så overraskende, men synd for alle som hadde store forhåpninger om en tydeligere retning som går for mer omfordeling og rettferdighet, sier hun til NRK.

– Men blir dette for dyrt?

– Det kommer til å koste penger å legge om retningen for Norge. Men dette er penger vi har gjennom omfordeling fra privat rikdom til fellesskapet, sier Kaski.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski vil avsløre hvilke saker som står høyest på forhandlingslisten når partiets alternative budsjett legges frem senere denne uken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ber om løfte om sommeren 2022

Hisenaj i Fellesforbundet har forståelse for at Støre-regjeringen kan slite med å kaste om tallene i løpet av tre uker etter Solberg-regjeringen.

Han ber regjeringen finne pengene før medlemmene skal i ferie neste sommer.

– Da må de love at det kommer i revidert budsjett. Hvis ikke blir det en kjempestor skuffelse for de som har stemt på denne regjeringen, sier han.