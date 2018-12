Frp krev nye innstrammingar i innvandringspolitikken

Partileiar Siv Jensen seier til NRK at landsstyret har gitt partileiinga fleire veldig tydelege krav. Det gjeld blant anna ytterlegare innstrammingar i asyl- og innvandringspolitikken, å senke skatte- og avgiftstrykket og auka satsing på samferdsel.

– Vi treng gjennomslag for våre saker. Det blir ikkje ein ny regjeringsplattform utan at vi får betydeleg gjennomslag, legg partileiaren til. Ho meiner det er viktig for alle partia som set seg til eit forhandlingsbord, å prøve å få større gjennomslag for politikken sin.

– Tydelege tilbakemeldingar

Når det gjeld paragraf 2C, sjølvbestemt abort, vil ikkje Siv Jensen seie noko anna enn at Framstegspartiet står fast på synet om at kvinner sjølve skal bestemme om dei vil ta abort eller ikkje.

– Vi hadde ein god debatt i landsstyret. Vi har fått tydelege tilbakemeldingar på kvar smertegrensa er. Vi går inn i forhandlingane med eit mål om å lukkast. Men det er avhengig av at vi får betydeleg gjennomslag, seier Siv Jensen til NRK.

Ho gjer det klart at det ikkje kjem til å bli lette forhandlingar.

Venstre har alt fått klarsignal til å starte regjeringsforhandlingar, medan Kristeleg Folkeparti truleg kjem med ei avklaring i løpet av denne veka.

Sonderingar

Sonderingar mellom Høgre, Frp, Venstre og KrF starta 22. november, etter at eit ekstraordinært landsmøte i KrF vedtok å prøve å få til eit regjeringssamarbeid med regjeringa Solberg. Dette i strid med partileiar Knut Arild Hareide sitt ynskje om å samarbeide med Arbeidarpartiet.

Det er uklart om forhandlingane vil starte før jul.

