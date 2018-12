I dag feller Frp sin dom over Ernas drøm

– Det viktigste er at Frp fortsatt har mulighet for gjennomslag. Jeg kan ikke skjønne at vi skal være i stand til å svelge flere kameler, sier Johan Aas, leder i Innlandet Frp.

– Grønt lys fra Venstre

Etter KrFs dramatiske veivalg, som endte med at flertallet ønsket å gå inn i Erna Solbergs regjering, har partiene snakket sammen for å se om det er grunnlag for å forhandle videre. Nå går disse sonderingene mot slutten.

Etter det NRK erfarer ble Venstres stortingsgruppe orientert allerede mandag. Der skal partiledelsen ha fått klarsignal til å gå videre.

Tirsdag skal Fremskrittspartiets stortingsgruppe bli informert. Deretter samles Frps landsstyre, som består av fylkeslederne, sentralstyret og enkelte stortingsrepresentanter, klokken 16.30.

Der skal de gi tommelen opp – eller vende den ned – for om sonderingene skal gli over i reelle forhandlinger etter nyttår.

Med kravlister i kofferten

Etter det NRK forstår er det lite trolig at landsstyret får en oversikt over mulige seire og tap. Til nå har partiene kun avklart hvor de står. Hvem som skal gi hva i hvilke saker, er langt fra avgjort. Det skjer først i eventuelle forhandlinger. Dermed blir det viktig for Frp-landsstyret å stille betingelser for sin støtte.

NRK har snakket med en rekke Frp-ere på Stortinget og ute i fylkene. Alle peker på at Frp må sikres gjennomslag dersom regjeringen utvides. Slik Frp ser det, strakk de seg langt i regjeringsforhandlingene med Venstre på Jeløya i vinter.

– Resultatet nå kan ikke bli Jeløya-plattformen pluss KrF-gjennomslag. Vi må ha tydelige seire, sier en kilde på Stortinget.

Da det ble klart at KrF vil inn i dagens regjering, startet en prosess internt i Frp for å finpusse kravlisten. I fylkene har lokallagene spilt inn sine viktigste saker.

– Et tydelig krav fra lokallagsledere og fra fylkesstyret er at vi ikke skal ha en liberalisering av innvandringspolitikken. Med den økningen som var i kvoteflyktninger i statsbudsjettet, har vi ikke mer å gå på, sier fylkesleder i Agder, Christian Eikeland.

Samtidig vet Frp-erne at KrF kan snu seg mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet og i ytterste konsekvens felle dagens regjering dersom forhandlingene strander.

– Det må vi ta med i vurderingen. Men vi gir ikke bort alt. En gang er det stopp for Frp, også. Det har vært noen tap, men også mange seire. Vi kan ikke nulle ut alle seirene fordi Høyre synes det er bra med flertallsregjering, sier Frode Gaasland Hestnes, fylkesleder Vestfold og Telemark Frp.

Skadeskutt tillit

Sonderingene fikk en verst tenkelig start.

Samtidig som KrF og regjeringspartiene la siste hånd på budsjettavtalen, sørget KrF for at Frp gikk på et smertelig tap i alkoholpolitikken. I stortingssalen hadde KrF den avgjørende stemmen da Ap fikk flertall for å skrote ordningen der reisende kan bytte ut tobakkskvoten med mer alkohol.

Kun to dager senere møttes partiene til det første reelle sonderingsmøtet. På forhånd sa Frp-leder Siv Jensen rett ut at hun ikke hadde tillit til KrF. Men partene fortsatte å snakke sammen, så tilliten ble tydeligvis vunnet tilbake.

Mye gjenstår

Etter det NRK forstår fortsetter sonderingene også i dag. Avhengig av fremdriften der, skal KrFs stortingsgruppen samles onsdag.

Dersom alle partiene får den forankringen de trenger, starter regjeringsforhandlingene etter nyttår.

Om partene i forhandlingsrommet blir enige, venter en ny runde i partidemokratiene før KrF eventuelt går inn i Erna Solbergs regjering.