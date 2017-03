Frp i strupen på overskuddskommuner med eiendomsskatt

Krødsherad–oppgraderinger: Ordfører Gustav Kalager (Ap) sier tapte inntekter som følge av regjeringens nye inntektssystem er én av grunnene til at de nylig innførte eiendomsskatt. En annen grunn er at de vil rigge seg for framtida, særlig med tanke på planlagte millionoppgraderinger i både omsorgsbygg og skoler. Han sier kommunen trenger friske penger inn for å bli en attraktiv kommune i fremtiden.

Vaksdal–stram linje: Ordfører Eirik Haga (Ap) sier skattetilpasning sørget for at de fikk inn mer skattepenger enn ventet i fjor, men avviser at kommunen har god økonomi. Han sier de har kuttet innen eldreomsorg, skole og barnehage for å unngå underskudd. Haga påpeker at overskuddet er uforutsigbart. Kommunen kan for eksempel ikke budsjettere med fondsmidler på børs. Haga mener kutt i eiendomsskatten vil gå utover tjenestene i kommunen.