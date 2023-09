Frp hardt ut mot regjeringen etter Eritrea-demonstrasjon

To grupper fra Eritrea med ulikt syn på det autoritære regimet i hjemlandet barket i går sammen i Bergen sentrum.

Demonstrantene viste seg også tidvis voldelige mot politiet, som forsøkte å få kontroll på situasjonen.

Det mener Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug (Frp) er «totalt uakseptabelt».

– Det er nesten ikke til å tro at du ser sånne scener utspille seg i Norge, sier Listhaug til NRK.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Vil ha kartlegging av det eritreiske miljøet

Frp-lederen sier regjeringen må på banen.

– Det holder ikke bare med ord nå. Det må gjennomføres en kartlegging av det eritreiske miljøet, sier Listhaug.

– Vi må finne ut av hvem som støtter myndighetene, sier Listhaug.

Hun mener også at den andre siden som begår vold må følges opp.

– Vi har ytringsfrihet i Norge, men den friheten kan ikke brukes til å begå vold. Det må slås kraftig ned på, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre har tillit til at politiet har god kontroll på at det ikke vil begås nye ulovligheter i forbindelse med konfrontasjonene i Bergen.

Støre: – Det er ytringsfrihet i Norge

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er enig i at lørdagens hendelser i Bergen er uakseptable.

– Det er helt uakseptabelt, uansett hva det gjelder, at uenigheter tas ut i vold og nærmest gatekamper. Det skaper utrygghet for folk, vi kan ikke ha det sånn.

Han mener derimot ikke at noen kartlegging er nødvendig.

– Det er ytringsfrihet i Norge. Det er mulig å ha uenigheter, også mellom folk som har kommet til Norge, men det må skje innenfor lovens rammer.

Han mener PST og politiets ordinære arbeid er tilstrekkelig for å håndtere denne typen situasjoner:

– Jeg kan forsikre om at myndighetene følger med på at det ikke planlegges ulovligheter. Men det er ikke sånn at ettermiddagen i går endrer synet på det.

Vil frata regimevennlige eritreere oppholdstillatelse

Listhaug mener at de eritreerne som støtter regimet i det østafrikanske landet kan ha fått oppholdstillatelse på falskt grunnlag.

– Det kommer påstander om at en del av de som er i Norge støtter regimet i Eritrea. I så fall kan det være sånn at de har fått opphold under falske premisser. De burde reise hjem, sier Listhaug.

Hun synes det er merkelig at det avholdes støttemarkeringer for regimet.

– Hvorfor i all verden skal det gjøres det, hvis disse folkene har flyktet fra det samme regimet? spør hun.

Det er omtrent 25.000 innvandrere i Norge med bakgrunn fra Eritrea. Det viser tall fra SSB. Omtrent 15.000 av disse har kommet til Norge de ti siste årene.