Politiet har laurdag kveld gitt demonstrantane beskjed om å forlate Bergen sentrum, fordi dei hindrar trafikken og hindra alminneleg ferdsel, i tillegg til å forstyrre ro og orden.

– Vi ventar at partane gjer dette. Skulle det vise seg at det ikkje er tilfelle, vil politiet starte med å bringe inn og melde dei til politiet, seier innsatsleiar i politiet, John-Endre Skeie.

Politiet oppmodar foreldre og føresette om snarast å hente sine ungdommar ut av situasjonen, for å unngå at dei blir hanka inn eller involverte i valdelege samanstøytar.

Delar av bykjernen i Bergen sentrum er fysisk sperra i samband med demonstrasjonen. Det er ikkje ønskjeleg at bilar køyrer inn i bykjernen, dersom ein kan unngå dette, skriv politiet på X (tidlegare Twitter) i kveld.

Partane har bevegd seg frå Kong Oscars gate nedover mot Bergen sentrum, i retning Torgallmenningen.

– Dei hindrer ferdsel i gatene og politiet planlegg å flytte massane viss dei ikkje flytter seg på eiga hand, seier Skeie.

Gjekk til angrep på politiet

Det vart bråk i Bergen sentrum laurdag formiddag, som følgje av demonstrasjonar mot ein fest arrangert av Eritreisk foreining Hordaland.

Demonstrantar hadde gått til angrep både mot medlemmer av den eritreiske foreining og mot politiet.

– Det har òg vore henta slagreiskap, stokkar og jernstenger, seier Skeie.

Politiet måtte bruke tåregass for å spreie dei involverte. Det var mykje politi med gassmasker på staden.

Ein person vart skadd.

– Vi la til rette for at begge partar skulle få gjennomføre meiningsytringar i samband med arrangementet. Partane har bevega seg frå området. Det er framleis sånn at dei hindrar ferdsel i gatene, og derfor planlegg vi å fjerne dei, dersom dei ikkje forlèt sentrum. Då vil vi gå til arrestasjonar, seier Skeie laurdag kveld.

Politihelikopter i lufta

Festen har blitt kritisert for å vera regimevenleg, noko arrangørane har avvist til BT. Men demonstrantane krev at politiet stoppar festen, og seier dei skal gje seg om det skjer.

Politiet seier at arrangementet ikkje er planlagt avslutta.

– Politiet har oppbemanna, så vi har godt med folk på jobb. Vi har dronar og politihelikopter i lufta. Per no har vi kontroll, det er ikkje nokon valdelege markeringar no, sa Skeie klokka 16.

– Vi har funne trebjelkar, jernstenger og mursteinar, men ingen er arresterte. Det har vore 80-100 demonstrantar, og så er det ein fest som startar klokka 20.

Politiet har ikkje vurdert å stoppe markeringa i kveld.

– Det er ytringsfridom i Noreg og ei lovleg markering som er meld inn på førehand.

Slåss med steiner og stenger Du trenger javascript for å se video.

Ein person skadd

NRKs reporter observerte kasting av plankar under samanstøytane laurdag. Politiet så seg nøydd til å trekkje seg tilbake etter dette. Det var mellom 80 og 100 demonstrantar på staden.

Politiet seier at dette dreier seg om to fraksjonar, ein som er for, og ein som er i mot styresettet i Eritrea. Politiet seier dei har opplysningar om at det blant demonstrantane er tilreisande frå det eritreiske miljøet frå hele Sør-Noreg.

– Vår jobb er å vere nøytral og sørge for at ytringsfridom og lovlege markeringar får gå av stabelen, seier politiet.

Arrangementet skal starta klokka 20 i kveld. Eritreisk foreining i Hordaland skal da markere byrjinga av frigjeringskrigen mot Etiopia.

Oppblusset demonstrasjon i Bergen Du trenger javascript for å se video.

Dramatisk i Sverige

I byrjinga av august blei over 50 personar skadd da opptøyar braut ut på ein regimelojal eritreisk festival i Stockholm. Fleire hundre blei arrestert av politiet.

Festivalen arrangerast årleg av personar som støtter det eritreiske regimet, og da ein gruppe regimekritiske demonstrantar kom til festivalområdet, blei det bråk.

Fleire av dei skal ha reist til Sverige frå utlandet. Ifølge Expressen skal det ha vore rundt 1000 motdemonstrantar og det skal blant anna ha blitt kastet stein. Fleire biler og telt blei sett fyr på.

Samstundes held ein liknande markering på i Tel-Aviv i Israel. Der er 30 demonstrantar og ti politifolk skadd, skriv avisa Haaretz.

– Ein protest

Kjetil Tronvoll, ein av Europas fremste ekspertar på Eritrea, seier det som skjer er eit uttrykk for desperasjon og frustrasjon blant eritreiske flyktningar i Noreg og Europa.

– Det er ein protest mot at eritrearar som støttar regimet, får lov til å arrangere festivalar som markerer regimet sin ideologi.

– Men arrangørane seier at dei ikkje støttar regimet?

– Ja, det seier alle disse arrangørane. Men det er veldig klare bevis på at det ikkje er tilfellet, seier han.

Woldab Feshatzion har sidan 1980-talet kjempa for eit fritt Eritrea. Han trur ikkje på Eritreisk foreining Hordaland, når dei seier dei ikkje støtter regimet i Eritrea.

– Det er ungdommar som har fått nok av regimet i Eritrea, seier han om det som skjer i Bergen og elles i Europa.

– Men kva tenkjer du om at dei bruker vald?

– Eg er generelt imot vald. Problemet er at desse ungdommane ikkje ser ein annan utveg, seier Woldab Feshatzion.

Eritreisk foreining seier dei ikkje støtter regimet i Eritrea, slik som demonstrantane hevdar.