Frp fremmer mistillitsforslag mot Brenna

Partiet varsler nå mistillitsforslag mot Ap-statsråden når Stortinget senere i dag behandler habilitetssakene mot Brenna, Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg og en rekke andre toppolitikere.

Mistillitsforslaget fremmes på bakgrunn av nye opplysninger i Dagens Næringsliv og andre medier.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener Brenna har kommet med uriktige og villedende opplysninger til Stortingets organer.

– Brenna har bevisst valgt å holde tilbake opplysninger for Stortinget under behandlingen av kontrollsaken. Det er svært alvorlig, sier Limi til NRK.

MISTILLIT: Fremskrittspartiets nestleder Hans Andreas Limi. Foto: William Jobling / NRK

– Ny informasjon

– I et brev til Stortinget fredag innrømmet statsråd Brenna at hun hele fem ganger i 2022 fikk informasjon om at den tette koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya AS ikke bare var et nært samarbeid, men også økonomisk samarbeid. Dette er helt ny informasjon for Stortinget, som statsråden til tross for at hun er bedt om å legge frem all relevant informasjon, ikke tidligere har valgt å meddele Stortinget, forklarer Frp-nestlederen.

Mistillitsforslaget fra Frp ligger ikke an til å få støtte fra noen andre partier og vil dermed falle ved votering. Det innebærer at Brenna etter alt å dømme sitter trygt som statsråd.

Ap-nestlederen var tidligere kunnskapsminister og er i dag arbeids- og inkluderingsminister i Støre-regjeringen.

Skjerpet kritikken

I innstillingen fra kontrollkomiteen som er til behandling på Stortinget i dag, gikk Fremskrittspartiet kun inn for å rette sterk kritikk mot Brenna.

I likhet med Høyre går KrF og Miljøpartiet De Grønne inn for sterk kritikk mot Brenna – altså en like alvorlig kritikk som et samlet storting vil rette mot tidligere statsminister Erna Solberg for aksjehandlene til ektemannen Sindre Finnes.

Brenna vil på sin side få en mildere form for kritikk fra stortingsflertallet. I går klargjorde nemlig Venstre og SV at de vil stemme med regjeringspartiene og ikke skjerpe kritikken mot Brenna.

Det var flere mistillitsforslag i de åtte årene Solberg-regjeringen styrte landet. Men dette er det første mistillitsforslaget mot en statsråd fra Støre-regjeringen.