Frp-ere i NRK-undersøkelse: Mer negative til KrF etter denne høsten

– Etter den høsten som har vært, med beskyldninger mellom de to partiene, er det ikke et veldig godt forhold. KrF har veldig ulik politikk fra Frp. Derfor er det ikke unaturlig at det er konflikter mellom de to partiene, vedgår KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

NRK har sendt en SMS-undersøkelse til 2475 Frp-tillitsvalgte på fylkes- og lokallagsnivå. 693 av dem av har svart. Det er ikke en representativ meningsmåling, men undersøkelsen gir et innblikk i holdningene på Frp-grasrota.

Blant de som har svart, sier 77 prosent at de har blitt mer negative til et samarbeid med KrF etter partiets oppførsel i høst. Nå ønsker bare halvparten av dem å ha KrF med i regjering.

– Dette er to partier som er vant til å være uenige i en del viktige spørsmål. Gjennom høsten har vi fått synliggjort det ganske godt. Det har jeg forståelse for at er krevende, også for Frp, sier Ropstad til NRK.

Vil diskutere taxfree på nytt

Flere trekker fram den såkalte taxfree-saken, som har vært en av flere kimer til konflikt mellom KrF og Frp denne høsten.

Samtidig som Ropstad satt i innspurten av forhandlingene med regjeringspartiene, sørget nestlederkollega Olaug Bollestad for å påføre Frp et nederlag i stortingssalen: fra 2020 skal man ikke lenger kunne bytte inn tobakkskvoten med to flasker vin.

Nå åpner imidlertid Ropstad for å diskutere saken på nytt.

– Det er et standpunkt KrF har hatt siden 2014, og langt på vei var det regjeringen som brøt samarbeidsavtalen da de liberaliserte alkoholpolitikken. Jeg tror ingen er overrasket over at KrF fortsatt er mot det. Men når vi forhåpentligvis går inn i forhandlinger, skal vi diskutere også det temaet, sier han.

– Syns du dere håndterte saken godt?

– Den kunne helt sikkert vært håndtert på en enda bedre måte. Det var et forslag som dukket opp i stortingssalen, og da måtte vi håndtere det på sparket, uten å kunne diskutere det med de andre partiene først, sier Ropstad.

Jensen ikke overrasket

Frp-leder og finansminister Siv Jensen tror motstanden i eget parti skyldes måten KrF-ere har beskrevet Frp på i høst.

– Jeg syns ikke det er overraskende i det hele tatt. Vi har blitt beskyldt for å ha dårlig menneskesyn og dårlige verdier. Det er klart at det har påvirket våre engasjerte politikere, som har med seg hjertet sitt i alt de gjør i politikken, sier hun til NRK.

I undersøkelsen har de Frp-tillitsvalgte fått muligheten til å utdype hva de mener om KrF. Flere tar i bruk ord som «judasparti», «fordomsfulle», «hyklere», «kranglefanter» og «vingleparti». Flere sier rett ut at de håper partiet havner under sperregrensen.

– Blir det vanskelig å selge inn en eventuell regjeringsutvidelse til dine egne?

– Det handler til syvende og sist om hvilke gjennomslag vi får. Det er hva slags politikk vi skal styre videre på, som er avgjørende for Frps politikere. Vi sitter i regjering fordi vi får gjennomslag for mye av Frps politikk, sier Jensen.

Etter budsjettenigheten og KrFs omstridte taxfree-manøver, sa partilederen at hun ikke hadde den nødvendige tilliten til å gå inn i regjering med KrF. Hun vil ikke svare på om hun har den tilliten i dag.

– Nå sitter vi og sonderer med KrF. Det er en fin arena for å bygge tillit mellom fire partier. Dette er prosesser som tar lang tid. Men det er gjennom de prosessene at tillit bygges.