Frogner-drapet: Siktet var knyttet til gjengmiljø i Oslo for 20 år siden

Dommen fra Oslo byrett ble først omtalt av TV 2.

Mannen i 30-årene ble pågrepet av politiet på E18 onsdag morgen. Bare minutter tidligere hadde en kvinne i 50-årene blitt skutt og drept i Tostrupsgate på Frogner i Oslo.

Etter det NRK får opplyst skal mannen ha hatt en tilknytning til et gjengmiljø på den tiden han ble dømt for over 20 år siden, men han skal ikke ha vært i politiets søkelys etter det.

Mannen er nå siktet for drap, men er foreløpig ikke formelt avhørt av politiet.

Etter det NRK får opplyst, ble politiet tidlig klar over mannens bakgrunn fra gjengmiljøet i hovedstaden etter gårsdagens pågripelse.

I desember 2000 ble han dømt for kidnapping som politiet knyttet til en pågående konflikt i gjengmiljøet i Oslo.

Mannen er også tidligere dømt for vinningskriminalitet og brudd på veitrafikkloven.

Mannen, som på dette tidspunktet var 19 år, ble sammen med fem andre menn dømt for blant annet vold og kidnapping i 2000.

Offeret ble lagt i bilen til den nå drapssiktede mannen og kjørt til en parkeringsplass og en skole før han ble sluppet løs, ifølge dommen.

Mannen ble også dømt for å ha truet med å skyte offeret som ble lagt i bilen. Ifølge dommen fra Oslo byrett måtte mannen sone 120 dager i fengsel.

NRK har ikke fått bekreftet om dommen ble anket til lagmannsretten eller om den er rettskraftig.