Frode Bergs advokat tror på spionutveksling

– Vi vet fra andre saker at det er vanligvis sånn det løses. Det løses ikke i rettssalen. Når det handler om forhold mellom nasjonene, og sånne ting står på spill, så har statene en veldig stor egeninteresse å finne en løsning, sier Brynulf Risnes, Bergs norske advokat til NRK.

I 16 måneder har 63-åringen sittet fengslet sammen med Russlands farligste kriminelle i det beryktede Lefortovo fengselet i Moskva, tiltalt for spionasje.

Risnes tror at utfallet av rettssaken, som starter tirsdag, blir at Berg dømmes skyldig.

TROR PÅ DOM: Advokat Brynulf Risnes tror at Frode Berg vil bli dømt når rettssaken starter opp i neste uke, men håper at en avtale mellom Norge og Russland kan påvirke resultatet positivt for klienten. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Vi er vel nok så sikre på at han blir dømt i en eller annen form. Vi håper at straffen ikke blir veldig lang, sier Risnes.

Diplomatisk løsning

Bergs norske advokat sier at det foregår spekulasjoner om at norske og russiske myndigheter skal ha kommet fram til en avtale på bakrommet.

Les mer: Norge forbereder seg på propagandakrig fra Russland

En slik avtale, dersom den eksisterer, kan få konsekvenser for rettssaken og hvordan en eventuell soning vil foregå.

– Det vil også påvirke resultatet i rettssaken. På den måten at han får en lavere straff, sier Risnes.

Advokaten understreker at han ikke vet om det foreligger en slik avtale, men at det i lignende saker har skjedd at nasjonene har kommet fram til en enighet via diplomatiske kanaler.

Risnes utelukker ikke at norske myndigheter kan ha samarbeidet med andre land for å få en avtale i havn.

HØYSIKKERHETSFENGSEL: I 16 måneder har 63-åringen sittet fengslet sammen med Russlands farligste kriminelle i det beryktede Lefortovo fengselet i Moskva, tiltalt for spionasje. Foto: Shamil Zhumatov / Reuters

– Det klassiske er en utveksling av en annen spionmistenkt eller sånne ting. Hva det er man blir enige om, hvis man blir enige, det kan ikke jeg vite. Her er alle spekulasjoner like gode som mine, sier Risnes.

NRK har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som ikke ønsker å kommentere saken.

Solberg skal møte Putin

Rettssaken mot Berg starter den 2. april. Den 9. og 10. april reiser statsminister Erna Solberg til St. Petersburg hvor hun skal delta i konferansen Arctic Forum. Her skal også Russlands president Vladimir Putin delta.

Dette blir første gang siden krigen i Ukraina brøt løs og Russland annekterte Krim i 2014 at en norsk statsminister besøker landet.

Forholdet mellom Norge og nabolandet i øst er dårlig, og Brynulf Risnes mener at en løsning i Berg-saken kan være viktig for Norge.

– Berg er på en måte et symbol på det vanskelige forhold mellom Norge og Russland – at man spionerer på hverandre – og det innebærer en ekstra spenning i et klima som i utgangspunktet ikke er bra. Å få fjernet dette problemet tror jeg er sterkt i Norges interesser, sier Risnes.