Aschehoug gav ut Salman Rushdies omstridde bok «Sataniske vers» i 1989, same år som det iranske regimet avsa ein dødsdom mot alle som bidrog til å gi ut boka. Her er Rushdie i samtale med William Nygaard under Aschehougs hagefest i 1992.

Foto: Morten Holm / NTB