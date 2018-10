– Nygaard-saken er den største politiskandalen i norsk historie

Åmås leder stiftelsen som skal verne om og styrke ytringsfriheten i Norge. Han har fulgt Nygaard-saken tett, også fra sin tid som kulturredaktør i Aftenposten, og mener at denne saken er den største politiskandalen i norsk historie.

– Hva mener du med at politiet ikke koblet attentatet til religion og politikk?

– Politiet satte store etterforskningsressurser inn på William Nygaards privatliv fordi man lenge mente at motivet var noe personlig og familiært. Norge var på begynnelsen av 90-tallet en sentral aktør i Midtøsten forhandlingene og Oslo-prosessen var intens og hemmelig. Det kunne virke som om politiske og diplomatiske grunner la føringer her, men det finnes ikke beviser og dokumentasjon for det.

– Mener du at politiet var forsiktige på grunn av Oslo-prosessen?

– Ja, så lenge resultatene er så skrinne fra politiets side ellers, så blir man jo fristet til å tenke sånn, sier Åmås.

Kripos har nå siktet flere personer for drapsforsøket på forlagsdirektør William Nygaard i 1993. De er også siktet for å ha angrepet betydelige samfunnsinteresser.

Det er også tidligere blitt rettet kraftig kritikk mot politiet for etterforskningen av saken. Tidligere etterforskningsleder Leif A. Lier avviste kritikken i et NRK-intervju i 2012.

– Det er veldig lett for journalister og andre forståsegpåere å kritisere i etterkant og spørre hvorfor vi ikke handlet slik og slik. Men som etterforskere er vi avhengig av gode spor. Politiet er ikke Arnardo, vi kan ikke trylle, sa han.

Knebling av ytringsfriheten

– Jeg håper saken endelig blir oppklart, sier William Nygaard. NRK møtte ham utenfor hjemmet der skuddene falt 11. oktober 1993. Foto: Tore Linvollen / NRK

Da Nygaard ble skutt utenfor sin bolig, hadde forlagsdirektøren opplevd protester og trusler i forbindelse med utgivelsen av «Sataniske vers» av forfatteren Salman Rushdie.

– Det var store demonstrasjoner den gangen, nokså like de vi så 20 år senere mot karikaturtegningene. Den krenkelses-tankegangen og forsøk på religiøs knebling av ytringsfriheten, begynte for alvor med Rushdie-saken og Nygaards-publiseringen av Rushdies bok, sier Åmås.

De siktede oppholder seg i utlandet. Etter det NRK erfarer har personene blitt etterforsket i saken tidligere, uten å ha hatt formell status som mistenkte eller siktede.

– Har du en formening om hvor de siktede kommer fra?

– Nei, men tidligere spor peker i retning av Iran og/eller Pakistan, sier Åmås.

Nasjonalt traume

Direktøren i Fritt Ord mener Nygaard-saken er et nasjonalt traume på samme måte som Palme-saken i Sverige.

– Trykket og oppmerksomheten har ikke vært like stort som i Sverige, men saken har ikke blitt glemt. Med tanke på hva som har skjedd i tiårene etterpå, med lignende type terror med religiøs og politisk bakgrunn, er det også viktig å løse denne kriminalsaken. Dette var kanskje den første terrorhandling motivert av islamistisk ekstremisme på norsk jord.

Åmås kaller siktelsene «et siste desperat forsøk fra politiet på å løse denne saken, rett før foreldelsesfristen løper ut». Samtidig er han spent på om saken nå faktisk blir løst.

– Det har vært så mange skuffelser de siste 25 årene, men det er god grunn til å ha håp. Jeg er spent på hva Kripos vet og hva som kommer til å skje, sier Åmås.