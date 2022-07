Freya har blitt turistattraksjon i Oslo, men ekspert advarer mot å gå for nær

Den populære hvalrossen har funnet seg godt til rette i en båt i Frognerkilen. Men en ekspert advarer mot å komme for nær.

Tirsdag ettermiddag hadde mange kommet i håp om å få se dyret.

– Jeg syns det er kjempespennende, og hadde håpet å få et glimt av henne, Men så ligger hun jo bare og sover, sier Solvår Olsen til NRK.

Her tar Freya det tilsynelatende helt med ro i sommersola. Du trenger javascript for å se video. Her tar Freya det tilsynelatende helt med ro i sommersola.

Stor oppmerksomhet

Hun har tatt turen kun for å se hvalrossen.

– Jeg har tatt med meg kaffe og har sittet her en stund, forteller hun.

SPENNENDE: Solvår Olsen tro til Frognerkilen tirsdag ettermiddag kun for å et lite glimt av den populære hvalrossen Freya. Foto: Daphne Steketee / NRK

Da NRK var på stedet tirsdag ettermiddag var det mange som prøvde å ett glimt av Freya. Enten fra veien en lite stykke unna, fra brygga eller fra båtene på vannet.

Olsen er ikke redd for at Freya skal komme for nær.

– Jeg håper den kommer opp på Operataket kanskje, så flere får mulighet til å se henne.

Mange hadde kom tett på hvalrossen som har funnet seg til rette i Oslo. Folk kom også i båter for å se «Freya». Til tross for at mage mennesker som kom for å se «Freya», ser hun ut til å ta det helt med ro. «Freya» nyter sommersola i likhet med mange andre andre i Norge.

Freya ble ordentlig kjent etter et besøk i Kragerø tidligere i sommer, hvor hun slappet av på flere fritidsbåter.

Siden den gang har hun vært på besøk flere steder, og har nå tatt seg til rette i en båt i Oslo.

Ikke gå for nær

Hvalrossekspert Rune Aae liker ikke at båter går for nær hvalrossen. Da kan hun bli stressa.

– Det går helt fint med båtene som ligger rundt og holder avstand, Så lenge hun ikke må reise seg opp. Da er du for nærme, sier Aae.

FØLGER MED: Hvalrossekspert Rune Aae har fulgt med på Freya over tid. Han har utviklet et kart hvor mange kan følge med på hvor hun beveger seg. Foto: Daphne Steketee / NRK

Han er doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og har fulgt spesielt med på hvalrossen Freya over lang tid.

– Hva skjer hvis hun blir stressa?

– Med sine 500 kilo er Freya i seg selv et skummelt dyr, Hun kan hive seg rundt, skade seg selv, skjære seg på noe i båten, kanskje velte båten som har kommet for nær, sier han og fortsetter:

– Det kan skje overutsigbare ting. Du skal holde avstand, så ikke du trigger en atferd som gjør at hun må bort.

– Løp og kjøp kaskoforsikring

Noen har de siste dagene ment at hvalrossen burde fraktes vekk fra der hun tatt seg til rette. Det er Aae uenig i.

– Nei, altså, Freya har det bra. Her er det masse mat. Forstyrrelsen hun opplever, opplever jeg som akseptabel foreløpig.

Aae forteller at Freya ikke er aggressiv, men man skal være forsiktig med å bade med henne. Det er fordi hun er så stor.

SLAPPER AV: Freya tar det helt med ro i sommersola. Foto: Joshua V. Jaunsen / tipser

– Hun ødelegger noen få båter, så her er det bare å løpe og kjøpe kaskoforsikring. Det er det eneste som dekker hvalrosskade, sier Aae.

Tirsdag og onsdag er det meldt høye temperaturer i hovedstaden, men det er ikke et problem for hvalrossen, ifølge eksperten.

– Hun evner å avkjøle seg selv når hun har behov for det. Vi har eksempler på mange hvalrosser som trives i sol, i dyreparker og lignende hvor det er både 30 og 40 grader. Så det går helt fint.