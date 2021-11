NRK-journalister i Norge: – Veldig godt å være hjemme

De ga en kort kommentar idet de møtte pressen i ankomsthallen 09.40.

– Vi har vært usikre, men det er veldig godt å være hjemme igjen i Norge nå, på norsk jord. Så skal vi inn på jobben på Marienlyst og ha en liten debrif og ha noen møter om det som har skjedd og det som skjer videre, sier Ekeland.

De skal snakke mer om hendelsen på et senere tidspunkt.

– Dagene har vært utfordrende, men vi har visst at det har vært mange som har jobba for oss. At dette her kommer til å gå bra, har vi hatt en følelse av, legger han til.

– Jeg har det fint. Det er godt å være trygg, sier Ghorbani.

ENDELIG HJEMME: NRK-journalistene Halvor Ekeland (t.h.) og Lokman Ghorbani tas imot av sjef for NRK-sporten Egil Sundvor på Gardermoen onsdag morgen, etter hjemkomst fra Qatar der de ble arrestert i forbindelse med en reportasjereise. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Støre reagerer

Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler arrestasjonen i en Twitter-melding litt etter klokken 10 onsdag morgen.

– Arrestasjonen av NRKs journalister i Qatar er uakseptabel. En fri presse er avgjørende i et fungerende demokrati. Dette viser også viktigheten årets tildeling av Nobels fredspris. Jeg er svært glad for at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani nå er løslatt, skriver Støre.

– Ubehagelig situasjon

NRK-journalistene Halvor Ekeland (32) og Lokman Ghorbani (45) var på reportasjereise i Qatar i forbindelse med fotball-VM neste år. De skulle etter planen ta et fly søndag kveld og returnere til Norge cirka klokken 06 mandag morgen norsk tid.

For NRK meldte bekymringene seg da journalistene ikke kontaktet redaksjonen før avreise, som avtalt. Via ulike kilder fikk NRK bekreftet at de ikke var om bord på flyet, og etter hvert fikk ledelsen i kanalen vite at de var blitt arrestert.

VARM VELKOMST: NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani tas imot av familie, venner og NRK-kollegaer på Gardermoen onsdag morgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi ble pågrepet rundt midnatt, så ble vi sluppet ut ved åttetiden ett døgn etterpå. Så vi satt totalt 32 timer, fortalte Ekeland da NRK snakket med ham på telefon fra Kastrup.

Søndag var også dagen da Qatar markerte at det er et år til mesterskapet starter i landet.

– Det er en ubehagelig situasjon å være i. Og så vet man at når man er ute på reise. så er det alltid en risiko forbundet med det, sa Halvor Ekeland.

Etter løslatelsen tok de et fly fra Qatar like før midnatt tirsdag norsk tid. Onsdag morgen mellomlandet de i København.

– Det er en vanskelig situasjon å være i. Men nå skal vi ha en debrif med NRK snart. Så får vi komme tilbake til litt mer detaljer, sa Ekeland.

Satt 32 timer

Halvor Ekeland er sportsjournalist i NRK og har de siste årene markert seg med flere saker om Qatar-VM. Lokman Ghorbani, som er fotograf i NRK, har også jobbet med Qatar og vært på flere utenlandsreiser for NRK de siste årene.

– Ble dere fratatt utstyr?

– Ja, vi har ikke fått lov til å ta med oss utstyret. Det er på politistasjonen, og vi har fått beskjed om at det kan hentes ut senere.

– Hva sa de da dere ble sluppet?

– Da sa de: Her er bagasjen deres, der er døra, vær så god, fortalte Ekeland.

PÅ VEI HJEM: NRK-journalist Halvor Ekeland forteller om arrestasjonen i Qatar. Du trenger javascript for å se video. PÅ VEI HJEM: NRK-journalist Halvor Ekeland forteller om arrestasjonen i Qatar.

Kringkastingssjef: – Har hatt høyeste prioritet

NRK har ikke fått en forklaring på hvorfor de ble arrestert.

– Vi er først og fremst veldig glade og lettet over at begge er i god behold og på vei hjem. Jeg snakket med dem i dag tidlig. Da var de prega av hva de hadde vært gjennom, men fikk seg etter hvert både mat og litt søvn, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Denne saken har hatt høyeste prioritet hos oss. Vi har gjort alt vi kunne for å få Ghorbani og Ekeland løslatt og bringe dem trygt tilbake til Norge, sier Eriksen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Et bunnpunkt i entusiasmen

NRK skal sende fra fotball-VM.

– Dette er et bunnpunkt i entusiasmen rundt verdens støres idrettsarrangement, sier Eriksen, og fortsetter.

– Men blir ikke en bedre verden av at medier og journalister ikke dekker dette og boikotter et arrangement. Vi må gjøre begge deler. Vi skal formidle idretten, men også drive uavhengig og undersøkende journalistikk, sier han.

Han sier han er redd det som har skjedd kan få en nedkjølende effekt på medienes kritiske søkelys.

NJ: – Et uholdbart angrep

Norsk Journalistlag (NJ) tar sterkt avstand fra Qatars angrep på den frie journalistikken.

– Det er et uholdbart angrep på pressefriheten at myndighetene i Qatar hindrer våre kolleger i å vise fram et bredt bilde av hva som skjer i landet, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.

Qatar er allerede sterkt omstridt som arrangør av fotball-VM 2022.

– Arrestasjonen av NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani lover svært dårlig for det kommende idrettsarrangementet, sier Tryggestad.