Tusener roper «død over Amerika» i begravelsen til Soleimani

Den høytstående iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk angrep i Irak natt til fredag. Generalen skal ha fløyet inn til Bagdad internasjonale flyplass fra Libanon eller Syria. Natt til fredag var han i følge med flere andre sentrale skikkelser fra iranskstøttede militser, da bilkortesjen deres på flyplassen ble truffet av et amerikansk droneangrep.

Skal gravlegges i Iran

Lørdag gikk mange tusen ut i gatene i Bagdad, kledd i svart. De bar på irakiske flagg og flagg tilhørende Iran-støttede militser som var lojale til Soleimani.

Et helikopter følger prosesjonen fra oven. Statsminister Adel Abdul-Mahdi og andre ledere deltar i markeringen.

Soleimanis båre skal sendes hjem til Iran der han skal gravlegges i hjembyen.

Demonstrantene vifter med irakiske flagg og med flagg fra iranskstøttet milits. Foto: Wissm Al-okili / Reuters

USAs forsvarsdepartement har bekreftet at angrepet skjedde etter direkte ordre fra president Donald Trump. Ifølge Trump planla et angrep mot amerikanske diplomater, han sa det var grunnen til at han ble likvidert.

– Soleimani ble drept for å forhindre en krig, ikke for å starte en krig, sa Trump.

Stanser opplæring av irakiske styrker

Iran har lovet kraftig gjengjeldelse for angrepet og USA har bedt amerikanere i Irak om å forlate landet umiddelbart. Det amerikanske attentatet mot Irans toppgeneral oppfattes av mange som en krigserklæring og flere frykter konsekvensene.

Mens USA sender rundt 3000 ekstra soldater til Midtøsten har flere land, deriblant Norge, innført en midlertidig stans av opplæring opptrening av irakiske sikkerhetsstyrker. De norske soldatene skal fortsatt bli i Irak, men skal konsentrere seg om styrkebeskyttelse og oppgaver knyttet til å passe på leirer.