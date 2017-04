Forsvaret overvaka journalist ulovleg

Det var ifølgje rapporten under ein inspeksjon i 2015 at Stortingets kontrollutval for hemmelege tenester, EOS, kom over rapporten om journalisten. Den inneheldt opplysningar frå opne kjelder om fødselsår, bustadadresse, skatt, registreringar i Brønnøysundsregisteret og artiklar i media om Forsvaret over ein lengre periode.

I strid med lova

FSA hadde ikkje rettsleg grunnlag for å samle og behandle opplysningane om journalisten, skriv EOS i rapporten. FSA sjølv seier det heile er eit resultat av ein behandlingsfeil.

I rapporten står det: «Etter utvalets syn er det uheldig at personopplysningar om ein journalist og hans journalistiske verksemd vart samla inn og lagra i om lag fire år utan at det var tilstrekkeleg grunngjeving for kvifor det var naudsynt».

Ifølgje ein rapport frå kontrollutvalet som er publisert på utvalet sine heimesider, har FSA samla inn og behandla opplysningar om fleire journalistar i samband med ei undersøking av eit grovt sikkerheitsbrot. Desse opplysningane vart sletta.

Då EOS-utvalet tok opp behandlingsspørsmålet med FSA, svarte avdelinga opplyst at namna vart samla inn fordi journalistane var «potensielle mottakarar» av gradert informasjon frå dette sikkerheitsbrotet.

Namnet på journalisten er ikkje nemnt i rapporten.

VG avslørte overvaking tidlegare

Det har gått fire år sidan VG sist avslørte at Forsvarets etterretningbataljon hadde kartlagt i alt seks journalistar. Fire av desse var norske journalistar, blant dei VG-journalist Rolf J. Widerøe, Hans Petter Aas i Stavanger Aftenblad og frilansjournalist Kjetil Stormark.

Journalist Kjetil Stormark anmeldte Forsvaret etter kartleggingsavsløringane av han i 2013. Han skal finne ut om det også denne gongen er han som er registrert. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Stormark seier til Journalisten at han ikkje er overraska over dagens avsløring. Han seier til nettstaden at han kjem til å engasjere sin advokat Jon Wessel Aas for å finne ut om det også denne gongen er han som er blitt registrert.

– Eg ønsker ei avklaring. Det er grunn til uro når Forsvaret nok ein gong driv lovstridig registrering av opplysningar, seier han til Journalisten. Sist anmeldte han Forsvaret.

Han seier han ikkje kan utelukke at det er han dei har overvaka også denne gongen.

Han ser mørkt på saka dersom det no blir ei ny runde. Sist opplevde han at kjelder har avvist kontakt med han, og at dei har vist til den førre saka som årsak. Stormark seier til Journalisten at det har ført til ei nervøs stemning.