Forsvaret gjør retrett – generaltabbe mindre enn fryktet

Siden 2015 har Forsvaret hatt en avtale om leveranser av IT-utstyr fra selskapet Atea. Først da avtalen nærmet seg syv år, oppdaget Forsvaret at de hadde sprengt rammene i avtalen. Til NRK har de innrømt brudd på reglene om offentlige anskaffelser.

Men her kommer tvisten:

Først gikk Forsvaret ut med at de hadde brukt 2,3 til 2,8 milliarder kroner for mye på IT-utstyr. Etter en ny gjennomgang av konkurransedokumentet, har de funnet ut av overskridelsen trolig er på 750 til 800 millioner kroner.

– Jeg mener fremdeles at det er en alvorlig sak. Men den økonomiske størrelsen er heldigvis mindre enn vi trodde.

Dette er saken Ekspandér faktaboks 21 februar kunne NRK fortelle at Forsvaret trodde de hadde brukt mellom 3,5 og 4 milliarder kroner på datautstyr fra IT-selskapet Atea. Problemet var at avtalen kun tillot kjøp på inntil 1,2 milliarder kroner – trodde Forsvaret.

En ny gjennomgang fra Forsvaret av avtalen viser at de kunne bruke inntil 2,8 milliarder kroner.

De antar å ha brukt rundt 3,6 milliarder kroner på avtalen.

Smellen fra Forsvaret er ut fra dette 750 millioner kroner – ikke 2,3 til 2,8 milliarder kroner, slik som først varslet.

Avtalen, som hadde oppstart 1. januar 2015 var først på tre år. Perioden ble forlenget med fire år gjennom opsjoner som lå i avtalen.

Forsvaret bruker fremdeles avtalen med Atea, men de jobber med å få på plass en nye rammeavtaler på IT-utstyr.

Misforsto trolig avtalen

I avtalen står det at avtalen har en grense på 1,2 milliarder – slik Forsvaret gikk ut med først. Men det beløpet var kun for de første tre årene. For hvert av de fire årene Forsvaret utvidet avtalen, kunne de kjøpe IT-utstyr fra Atea for nye 400 millioner kroner.

– Det er sannsynligvis der vi har lest feil, da vi gjennomgikk dette i full fart etter å ha sett at noe var galt, sier Natvig.

Viseadmiral og sjef for Forsvarsstab, Elisabeth Natvig, sier at Forsvaret tar saken alvorlig, selv om beløpene er lavere. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Alarmklokkene om at Forsvaret hadde brukt for mye på IT-utstyr gikk før jul.

– Hvorfor tok det så lang tid fra dere oppdaget sprekken til dere oppdaget at rammen var 2,8 og ikke 1,2 milliarder kroner?

– Vi så for så vidt visst dette i noen uker. Men vi har jobbet med det for å bli så sikre som vi kan i denne saken. Jeg vet ikke helt hvorfor vi ikke har gått ut med det tidligere. Det kunne vi gjort, svarer Natvig.

Mener de har kontroll

– Hvor sikre er dere på at tallene deres nå er korrekte?

– Vi har nå har nå hatt en grundig gjennomgang av denne avtalen. Vi er rimelig sikre på at vi nå har oversikt over avropene vi har tatt på avtalen, svarer Natvig.

Da Forsvaret oversteg grensen i rammeavtalen, skulle de lyst ut et nytt anbud.

– Vi kunne ta ut utstyr for 2,8 milliarder kroner, og vi har tatt ut utstyr for 3,6 milliarder. Da er det brudd på anskaffelsesreglene.

Har startet gjennomgang

Forsvaret har nå startet å gå gjennom alle rammeavtaler. Så langt har de ikke funnet lignende saker som dette.

– Vi har så langt sett på de største og mest vesentlige kontraktene for å ta det mest vesentlige først.

Forsvarssektoren har generelt god kontroll på avtaleforvaltningen, sier Natvig.

– Dette er ikke snakk om en overskridelse av budsjetter eller at vi har brukt penger vi ikke har.

Forsvarsministeren hadde fredag ikke anledning til et intervju i denne saken. Han har tidligere beskrevet saken som alvorlig og har bedt Forsvaret om å rydde opp.