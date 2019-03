Forsvarer NSB-endringen: – Vy er et briljant navn

Prislappen på endringen kommer på 280 millioner kroner over en periode på fire år.

Mange har allerede reagert på navnebyttet, men den kjente reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen skryter av Vy-navnet i en støtteerklæring på sin Facebook-side:

– De burde ta en telefon til Apple og høre om det går an å hete «Eple» når du driver med mobiltelefoner og personlige datamaskiner. Eller til Amazon og spørre hva en elv i Sør-Amerika har å gjøre med netthandel og pakker på døra. Vy er et briljant navn. Sann mine ord.

Det er merkelig hvilke følelser som vekkes til live når et kjent selskap eller to bytter navn. Folk ga seg ende over av... Publisert av Ingebrigt Steen Jensen Tirsdag 12. mars 2019

– Tine bedre kjent enn Norske Meierier etter ett år

Ingebrigt Steen Jensen er kanskje mest kjent som frontfigur for fotballaget Stabæk, men han har også markert seg sterkt innen norsk reklamebransje.

Jensen sier han blir irritert hver gang folk går fra hengslene når store selskaper skal få nye navn.

– Det er mye ukvalifisert synsing om Vy-navnet, og kritikken hagler på flåsete grunnlag, sier Jensen til NRK.

Han tror all oppmerksomheten rundt det nye navnet har ført til at minst halvparten av befolkningen har fått med seg at NSB blir Vy.

Les ytringen: På ville Vyer

– Tine bedre kjent enn Norske Meierier etter ett år

– 280 millioner kroner er mye, men det utgjør bare 0,5 prosent av NSBs årlige omsetning. Det er ikke en stor sum om det bidrar til et løft for virksomheten internt og eksternt, tror Jensen.

Han synes det er merkelig hvilke følelser som vekkes til live når et kjent selskap eller to bytter navn, og kommer med flere eksempler på lignende, vellykkede navnebytter.

– Etter et års tid var Tine bedre kjent og likt enn Norske Meierier ble på et helt århundre. Det var også lignende reaksjoner på at Televerket skulle bli til Telenor og Luftfartsverket til Avinor, sier han.

NSBs konsernsjef Geir Isaksen viste tirsdag hvordan de nye togene skal se ut. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

Lysbakken: – For et fjollete navn

Det var tirsdag at det ble det klart at NSB samler tog og buss under det nye navnet Vy. Endringen ble presentert under en pressekonferanse på Oslo Sentralstasjon på formiddagen. Like etterpå rullet det første toget med ny logo og ny design inn på stasjonen.

Kort tid senere tok reaksjoner og harselerende kommentarer om Vy-navnet sosiale medier med storm. Opposisjonen på Stortinget protesterer kraftig på endringen, og Ap og Rødt vil få Stortinget til å hindre NSB å bli Vy.

«Galskap», «sløseri» og «fjollete» er ord som blir brukt for å beskrive det nye navnet.

Her er et knippe av reaksjonene på sosiale medier mot Vy-navnet:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Hvor har fornuften og hjertet tatt veien?

Tusenvis stilte seg også bak hjertesukket fra Språksjov-programlederen Linda Eide. Hun mener Vy er dråpen som får begeret til å renne over.

– I dag går en togelsker og språkelsker med sørgebind. Er det mulig!? Hvor har fornuften og hjertet tatt veien?

Slik startet NRK-profilen innlegget hun la ut på Facebook tirsdag kveld. Onsdag ettermiddag er det likt av over 13.000 og delt av over 8300 personer.

– Hvordan kan noen få lov til å stille seg så suverent over vår historie og våre felles følelser og skrote det navnet, spør programlederen fra «Eides språklov».

Linda Eide var gjest i morgensendinga i NRK Hordaland onsdag, og ble intervjuet om Vy. Du trenger javascript for å se video. Linda Eide var gjest i morgensendinga i NRK Hordaland onsdag, og ble intervjuet om Vy.

– Vy er kort og lett å huske

Vy er et fransk ord som betyr utsyn, oversyn eller bilde av.

– Vy er et kort og enkelt navn som viser at vi er på vei inn i noe nytt. Vi har vyer og ambisjoner for fremtiden. NSB er ikke lenger et dekkende navn, sa konsernsjef Geir Isaksen under pressekonferansen.

Men det er mange som ikke deler NSB-ledelsens vyer for det nye navnet. Ingebrigt Steen Jensen er ikke enig i kritikken. Han mener at «Vy er ikke bare er nytt, det er kjempebra», og forklarer hvorfor:

– Det er kort og lett å huske, med konnotasjoner til både «utsikt» og «ambisjoner». Bedre kan det vel knapt bli. Y er også en ålreit bokstav. Y har vist seg å funke godt i korte navn, bare tenk på værvarslingsappen Yr. Yt sitter som en kule for sportsdrikkene til Tine sier han.

Konsernsjef Geir Isaksen og styreleder Dag Mejdell foran selskapets nye logo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Politikere bør lære litt om merkevarebygging

Jensen får støtte fra bransjekollega Eldar Skylstad, som i en ytring onsdag mener at politikere bør lære litt om merkevarebygging og få nye vyer.

Han er strategisk rådgiver og partner i reklamebyrået Good Morning. Han er også styreleder i Kreativt Forum, som er en interesseorganisasjon for kreativ og kommersiell kommunikasjon

Skylstad mener at politikere må slutte å kalle merkevarebygging for sløsing og se at de har en viktig rolle når det kommer til å gjøre Vy til en sterk merkevare.

– Når norske virksomheter bytter logo eller skifter navn, er det ganske forutsigbart hva som skjer. Mediene slår opp hvilke vanvittige kronebeløp som brukes og selvoppnevnte eksperter slåss om å slakte det faglige og fyrer opp hylekoret. Er det snakk om en statlig virksomhet, kommer enda en gruppe på banen – politikerne, skriver Skylstad.

Eldar Skylstad mener at politikere må slutte å kalle merkevarebygging for sløsing og se at de har en viktig rolle når det kommer til å gjøre Vy til en sterk merkevare. Foto: Privat

Grundige prosesser bak endringen

I en kommentar til NRK.no forteller reklamemannen at slike navnebytter ikke er en «finne-på-lek», og at det ligger grundige og tidkrevende prosesser bak disse. Som har blitt testet ut i målgruppen.

Skylstad har ikke hatt noe som helst med denne prosessen å gjøre, men er sikker på at NSB vil markedsføres under et nytt navn – fordi selskapet i framtiden kommer til å være noe helt annet enn det vi assosierer dem med i dag.

– De skal ikke lenger bare være skinnegående. De har ambisjoner om å ta oss fra dør til dør. Folk forbinder NSB med skinner, sier han og fortsetter:

– Det er også en hel haug med negative assosiasjoner rundt punktlighet og gammelt materiale, som NSB ikke lenger har ansvar for. Infrastrukturen ble skilt fra NSB allerede på slutten av 90-tallet, men hos folk flest virker det som om NSB har totalansvaret får alt som skjer på skinner.