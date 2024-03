Studien peker på en mulig sammenheng mellom forekomst av mikroplast i blodårene og høyere risiko for hjertesykdom, slag og død, ifølge Reuters.

Funnene ble publisert i New England Journal of Medicine i begynnelsen av mars. Italienske forskere står bak studien av 304 pasienter som skulle gjennom et inngrep i halsarteriene for å fjerne avleiringer, såkalt trombendarterektomi.

Fant bitte små plastpartikler

Forskerne analyserte «plakken» som ble fjernet, og hos 58 prosent av pasientene, fant forskerne mikro- og nanoplast. Det er altså snakk om mikroskopiske små plastpartikler.

Ifølge doktor Raffaele Marfella ved Universitetet i Campania, som ledet studien, ble det blant annet funnet polyetylen, eller PE-plast, og polyvinylklorid, kjent som PVC.

PE-plast og PVC i ulike former brukes i en lang rekke produkter, blant annet i produksjon av emballasje til mat og kosmetikk.

Pasientene med spor av plast i årene, hadde 4,5 ganger så høy risiko for å få hjertesykdom, slag eller å dø i løpet av de tre årene etter inngrepet, ifølge forskerne.

– Elektronmikroskop avslørte synlige, taggete fremmedpartikler i plakken og avleiringene, skriver Marfella og kollegene.

NRK har vært i kontakt med Marfella som ikke hadde ytterligere kommentarer til studien.

Funnet i flere organer i kroppen

Tidligere studier har funnet ulike typer mikroplast i for eksempel leveren, tykktarmen og milten. Forskere har funnet mikroplast både i blod og i brystmelk.

NRK skrev tidligere i mars om funn av mikroplast i morkaker, noe leder i Jordmorforbundet mente var bekymringsfullt.

Tidligere forsking har vist at mikroplast blant annet kan skade cellene i kroppen. For eksempel kan cellene dø, eller plasten kan skape en allergisk reaksjon.

Lite utvalg

De nye funnene tyder på at nanoplast, i motsetning til mikroplast, kan samle seg opp i områder med ansamlinger av fett i arteriene, kalt aterosklerose.

Kun 257 av pasientene gjennomførte en oppfølging rundt tre år senere. Det betyr at utvalget var veldig lite. Forskerne understreker at studien ikke kan bevise noen årsakssammenheng, og at ytterligere forskning trengs.

De peker også på at det finnes flere faktorer som kan spille inn, og at deres studiedeltakere ikke nødvendigvis er representative for den generelle befolkningen.