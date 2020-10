Widerøe-flygaren mista helseattesten og retten til å fly på grunn av plagene med gallesteinen. Han blei i tingretten tilkjent fem millionar kroner i lisensforsikring, altså erstatning for at han mista helseattesten og ikkje lenger kunne utøva yrket sitt. Men forsikringsselskapet anka, og vann i Borgarting lagmannsrett.

Vann fram i tingretten - tapte i lagmannsretten

Lagmannsretten meiner Protector forsikring hadde rett til å påleggja flygaren å gjennomføra ein galleblæreoperasjon og at han, ved ikkje å la seg operera, ikkje har krav på den resterande delen av utbetalinga under lisensforsikringa.

Han hadde då alt fått utbetalt over ein halv million kroner frå selskapet.

Mannen har vore ute av arbeid i fem år, og hadde vunne fram i både finansklagenemnda og i tingretten. Direktør Fredrik Messel i Protector forsikring er glad lagmannsretten har snudd saka.

Fredrik Messel i Forsikringsselskapet Protector seier dei er nøgde med domen. Foto: Bjørn Atle Gildestad

– Vi er nøgde med domen. Vi får høve til å stille krav om at dei som vil ha utbetalt ei erstatning fordi dei har blitt sjuke, er pliktige til å ta ein operasjon dersom den gjer dei friske, seier han.

– Men flyttar ikkje denne domen makta over eigen kropp frå einskildmennesket til forsikringsselskapet?

– Føresetnaden for at vi er villige til å dekka erstatning når folk er blitt sjuke og mister inntekta, er at dei gjer det dei kan for å bli friske, det som rimeleg kan forventast av dei, seier Messel.

Selskapet får altså fullt medhald i lagmannsretten. Domen gjentar fleire gonger både operasjonsplikt for forsikringskunden og rett til pålegg for forsikringsselskapet.

Operasjonsplikt og pålegg Ekspandér faktaboks Domen frå Borgarting lagmannsrett gjentar fleire gonger både operasjonsplikt for kunden og rett til pålegg for forsikringsselskapet. Dette er nokre sitat fra domen: Etter lagmannsrettens syn foreligger det i denne saken ikke tilstrekkelige grunner mot en operasjonsplikt. Basert på de medisinske opplysninger i saken, er sannsynligheten for en vellykket operasjon høy. Dersom han gjennomfører operasjonen vil han med høy grad av sannsynlighet kunne få tilbake sin flylisens, og selskapet vil unngå ansvar under forsikringen.

Selv om lagmannsretten kan ha forståelse for han frykt og motvilje mot å operere bort galleblæren, mener lagmannsretten at denne frykten og motviljen ikke er av en slik styrke, eller har en slik begrunnelse, at den kan medføre at han ikke har en operasjonsplikt sett opp mot den høye graden av sannsynligheten for et vellykket utfall av operasjonen. Et ytterligere moment som taler for operasjonsplikt, er den betydelige forsikringssummen han vil få utbetalt, ca. 5,3 millioner kroner med tillegg av renter, dersom han ikke har plikt til å la seg operere. Når forsikringssummen er såpass betydelig, vil det lettere konstateres operasjonsplikt enn hvor forsikringssummen er mindre. Etter lagmannsrettens syn tilsier en samlet vurdering av de relevante momentene i vår sak, at pålegget om operasjon ikke utgjør "et urimelig inngrep i friheten til å råde over egen person" og at operasjonsplikt kan pålegges. Protector hadde derfor rett til å pålegge han å operere bort galleblæren. Spørsmålet er hvilken betydning det får at han bevisst, dvs. forsettlig, ikke har etterkommet dette pålegget. Etter forsikringsavtaleloven § 13-12 annet ledd "kan" selskapets ansvar settes ned eller faller helt bort dersom forsikrede forsettlig eller grovt uaktsomt latt være å følge et pålegg som han eller hun plikter å etterkomme.

Reagerer med vantru

Espen Rekkedal er flygaren sin advokat.

– Han reagerer med vantru på at forsikringsselskapet kan påleggje han operasjon, seier Rekkedal om klientens reaksjon.

Advokaten reagerer på at storleiken på utbetaling blir brukt som argument for at han heller bør operera.

Espen Rekkedal er advokat for Widerøe-flygaren som krev pengar frå ei lisensforsikring då han mista helseattesten og retten til å fly. Foto: NRK

– Det sitatet frå lagmannsretten er kanskje noko av det mest overraskande med domen. Vernet om den personlege fridomen og eigen integritet skal ikkje forsvinne når forsikringsummen blir høg, meiner Rekkedal.

Professor Edvin Schei ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved universitetet i Bergen uttalte seg til NRK om saka etter tingrettsdomen. Han blei seinare stemna som sakkunnig vitne av flygaren sin advokat då saka kom opp i lagmannsretten. Han er overraska over domen

– Det som skjer her, er vel at retten tenkjer at «ja, men det er jo ein liten risiko, og det er veldig mykje pengar å få», slik at ein ut frå ei ganske snusfornuftig vurdering, vil eg sei, tenkjer at «såpass risiko må folk kunna ta».

Ønskjer saka til Høgsterett

Han ser gjerne at saka hamnar i Høgsterett til ei grundigare prinsipiell behandling av kven som bestemmer kva som skal gjerast med kroppen vår.

– Eg trur det hadde vore interessant, for retten brukar storleiken på beløpet som eit argument. Og dei brukar storleiken på risikoen som eit argument. I dette ligg det ei trekkspelvurdering, seier Schei.

Også Harald Sverdrup, direktør i Finansklagenemnda som gav mannen full støtte då saka var oppe der, vil ha saka opp i øvste rettsinstans.

– Saka er prinsipiell og det finst inga rettspraksis på området. Vi ser gjerne at saka kan finne si endelege avgjerd i Høgsterett.