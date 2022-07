Da kartet på Snapchat ble lansert i juni 2017 var man urolig for at unge delte posisjonen sin ufiltrert til hele vennelista si.

Funksjonen gir deg mulighet til å vise alle kontaktene dine hvor du er på et digitalt kart, men også mulighet til å begrense hvem som kan se deg. En kan også skru av delingen helt, slik at ingen kan se hvor du er.

Det viser seg at også foreldre bruker kartet. Dette for å holde øye med barna sine.

Noen mer enn andre.

Vi har snakket med flere unge om hvordan det føles at foreldrene deres følger med på snapkartet. Blant noen oppleves dette som betryggende. For andre er det et brudd på tilliten i familien. Også meldinger sendt til Helsesista bekrefter dette.

Rekordstor respons

Det var i forbindelse med boka «Våg å være voksen» at «Helsesista» Tale Maria Krohn Engvik la ut en story på Snapchat høsten 2021 om foreldre som passer på barna sine på snapkartet.

Hun spurte om det samme tidligere i år, og storien ble sett over 2 millioner ganger. Engvik forteller at det tok timevis å gå gjennom alle svarene hun fikk.

Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista, er helsesykepleier. På Snapchat-kontoen Helsesista kommuniserer hun med unge om hverdagslivet og psykisk helse. Foto: Karine Jonsrud Pedersen / NRK

– Jo yngre ungdommer det var, jo mer uproblematisk opplevdes det for dem at foreldrene fulgte med. For de fleste av de eldre ungdommene, føltes det verre. De lurte på hvorfor de voksne ikke stoler på dem.

Engvik vil minne foresatte på at unge kan bli kreative om de føler seg overvåket, og trekker frem et eksempel hun har fått tilsendt:

– En skrev at de la fra seg telefonen sin hos en venninne når de dro på fest så ikke foreldrene skulle se personen på snapkartet. Da kan man jo spørre hva som egentlig er trygt? Uten telefon kan man ikke ringe hjem om det skulle være noe.

Helt naturlig å dele posisjonen sin med familie

I familien Horg fra Malvik kan alle se hverandre på snapkartet. Selv mormor Johanne (76) er stadig innom karttjenesten for å passe på datter Sissel (45) og barnebarna Maiken (20) og Anniken (17).

Sissel Horg håper at om døtrene Maiken (20) og Anniken (17) vil skjule posisjonen sin for henne på snapkartet, at de fortsatt har den på for noen andre de stoler på. Foto: Privat

– For meg er det helt naturlig å ha det på, da vet mormor når jeg er hjemme og om det passer å ringe, sier Anniken (17).

Hun har ingen problemer med at familien kan se hvor hun er, og sier hun aldri har følt at snapkartet er noe hun må ha på, men har lyst til.

– Vi har en veldig god dialog hjemme, forteller hun.

Johanne Horg (76) og datter Sissel Horg (45) er hyppige brukere av snapkartet. Både for å passe på hverandre, og andre i familien. Foto: Privat

Mamma Sissel føler stor trygghet i at hun kan sjekke hvor døtrene var sist og om de er i bevegelse. Hun passer likevel på å ikke grave og mase så mye.

– Jeg kommer aldri til å tvinge dem til å ha det på om de ikke vil.

Hun tror nøkkelordene er ærlighet, tillit og gi hverandre rom til å være seg selv.

Ble hentet om hun ble borte fra snapkartet

NRK har snakket med flere unge om foreldre som bruker karttjenester. Dette er noen av dem:

Jente (16)

– Personlig har jeg ikke noe imot at mamma trenger å se posisjonen min hele tiden, fordi jeg pleier ikke å snike meg ut, og jeg sier alltid til henne hvor jeg er. Men det får meg også til å føle at hun ikke kan stole på meg, spesielt siden jeg aldri har gjort noe galt (blitt full, dratt på fest uten at hun vet det, røykt osv.). Siden jeg ikke gjør slike ting så synes jeg at jeg fortjener hennes tillit.

Gutt (17)

– Moren min bruker snapmap for å sjekke hvor jeg er. Jeg synes det er fantastisk at foreldrene mine kan vite sikkert hvor jeg er. Det er en fin ting for meg, og om det skjer noe med meg så vet de hvor jeg er og det er kjempebra.

Jente (16)

– Tidligere så brukte mine foreldre å følge med på hvor jeg var på snapmap. Jeg fikk ikke lov å gå ut hvis jeg skrudde det av, og jeg ble hentet hjem hvis jeg ikke var på snapchat på noen timer. Etter hvert ble vi enige om at mine foreldre må stole på meg så da var det ikke noe krav lengre.

Vi har også fått tillatelse av Engvik til å dele noen av meldingene hun mottok.

Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik, fikk mange meldinger da hun snakket om overvåking på snapkartet. Foto: Skjermdump, Helsesista Noen har ikke foreldre på Snapchat. Andre synes det er fint at foreldrene følger med, men ikke nødvendigvis på snapkartet. Også foreldre svarte Engvik. Mange foreldre ser en trygghet i å vite hvor barnet deres er. Noen unge synes det også er greit å se hvor foreldrene er.

En del av de som sendte inn meldinger til Helsesista var over 18 år. Hun opplyser om at de er frie til å bestemme selv hvem de vil dele posisjon med.

Datatilsynet: – Forskjell på situasjoner

Ylva Marrable er seksjonssjef i Datatilsynet. Hun anbefaler foresatte å bruke snapkart-funksjonen med omhu, og respektere barn og unges rett til privatliv.

Ylva Marrable fra Datatilsynet sier at jo eldre barnet er, jo mer inngripende vil det føles at foresatte til enhver tid kan følge deres bevegelser. Foto: Ilja C. Hendel / Datatilsynet

– Det er stor forskjell på situasjoner. Om man sammen med barnet blir enige om å bruke funksjonen til et konkret formål, som for eksempel å se til at barnet har kommet trygt fram, er det noe helt annet enn å overvåke barnet til enhver tid.

Hun forstår at det kan føles invaderende for barn og unge dersom foreldrene kan følge bevegelsene deres hele tiden.

– Kart viser ikke hvem barna er med

Seniorrådgiver i Barneombudet Mathias Lia Nordmoen mener det finnes bedre måter å ta vare på barna sine enn å følge dem på et digitalt kart.

Mathias Lia Nordmoen fra Barneombudet tror at foreldre først og fremst følger med på det digitale livet til barna sine fordi de bryr seg, ikke for å ha kontroll. Foto: Barneombudet

– Det forteller deg kanskje hvor barnet ditt er, men ikke hvem de er med eller hva de gjør. Framfor å overvåke bør foreldre satse på å bygge trygge relasjoner til barna sine. Da blir det også enklere å lage avtaler og kanskje man sammen kan finne måter å passe litt på, uten at barna føler seg overvåket.

Han legger til:

– Man kan eksempelvis bli enige om å ringes på bestemte tidspunkt, kombinert med at foreldrene i noen situasjoner får lov til å følge med på hvor barna er.

Han påpeker at ifølge FNs barnekonvensjon har barn rett til privatliv og til å medvirke i eget liv. Etter hvert som barn blir eldre skal det legges større vekt på deres egen mening.

Nordmoen er tydelig på at skjult overvåking, å følge med hvor barnet er til enhver tid uten at de vet det, strider med denne retten fra FNs barnekonvensjon.

– Det er ikke greit, i hvert fall når barnet går på ungdomsskolen. Er man bekymret for at barnet kan bli utsatt for noe, kan foreldre følge litt mer med, men man bør uansett snakke sammen om det, sier han.

– Snakk sammen

Også Helsesista og Marrable fra Datatilsynet mener det ikke finnes noe fasitsvar på hvordan foreldre velger å passe på barna sine, og anbefaler å sette seg ned og ta en prat. Hva oppleves som greit? Kan man finne noen mellomløsninger?

Helsesista har følgende råd til samtalen:

Illustrasjon: Skjermdump, Snapchat

Hun forteller også om tilfeller der karttjenesten har blitt misbrukt av foreldre for å utøve negativ sosial kontroll. Hun ber unge som opplever dette benytte seg av lavterskeltilbud som alarmtelefonen til barn og unge (116 111) eller chattetjenester som for eksempel Sidetmedord og Kors på halsen.

Frister å skru av på date

Maiken Horg (20) sier alltid til moren sin hvor hun er. I tillegg er hun klar over at snapkartet beroliger moren.

– Jeg vet at mamma bare er interessert, og vi stoler på hverandre.

Fra venstre: Maiken Horg (20) og Anniken Horg (17) har nesten ingen problemer med å dele posisjonen sin med mamma og mormor. Foto: Privat

Hun innrømmer at det noen ganger likevel frister å skru det av. For eksempel om hun skal på date.

– En gang skulle jeg teste mamma for å se hvor mye hun faktisk fulgte med. Jeg skrudde av posisjonen min i noen timer, men hun merket det ikke engang. Da skjønte jeg at hun ikke så absolutt alt hele tiden.

Men også mamma Sissel har behov for å skjule posisjonen sin iblant:

– Jeg avslører ikke det hemmelige stedet jeg finner sopp, ler hun.

Hun har også måtte ta en prat med sin egen mor om kartet.

– Det var en biltur da jeg måtte stoppe for å sove. Da ringte hun siden jeg ikke hadde beveget meg på en stund. Da sa jeg om det skulle være sånn kunne vi ikke ha på kartet. Det var hun i grunn enig i, forteller Sissel.