– Jeg føler at jeg må være tilgjengelig for andre hele tiden, sier Fie fra Alta.

Hun sitter alene på rommet sitt. Men Fie (15) føler seg ikke ensom.

Hun har nemlig mobilen sin.

Korte små lysglimt fra skjermen indikerer at hun får bilder fra vennene sine på Snapchat. Appen sørger for at de kan svare hverandre raskt.

– Jeg snapper mye fordi det har blitt en vane og en viktig del av hverdagen, og fordi det er lett å kommunisere på Snapchat.

Fie mottar over 500 bilder på Snapchat daglig. Hun svarer på alle bildene med et nytt bilde og utveksler derfor 1000 bilder hver dag.

Alle timene på mobilen har ført til utfordringer med konsentrasjonen. Hun blir lett distrahert av mobilen.

– Når jeg bruker telefonen og får et spørsmål fra noen rundt meg, er det ikke sikkert jeg får med meg at noen spør eller snakker til meg.

Frustrert og maktesløs

Pappa Rune er bekymret for mobilbruken. Han mener det går ut over enkle gjøremål i hverdagen.

Han deler bekymringen med andre foreldre og føler seg maktesløs.

– Uansett hva vi sier, så går det inn det ene øret og ut det andre. Det nytter ikke å si noe. Det må belyses av noen andre, sier Rune.

BEKYMRET: Pappa Rune er bekymret for hva mobilbruken kan føre med seg. Han fremhever depresjon blant unge som en mulig konsekvens. Foto: Christina Gjertsen / NRK

Nesten alle barn og unge mellom 9 og 18 år er på ett eller flere sosiale medier. Det viser en rapport Medietilsynet la frem i 2020.

I denne aldersgruppen bruker 80 prosent Snapchat.

– Regjeringen må ta ansvar

Barneombudet mener at det er på tide å sikre kunnskap om hvilke negative konsekvenser bruk av sosiale medier har for unge.

Avhengighet er én bekymring. Innholdet som fører til denne avhengigheten, en annen.

Kjersti Botnan Larsen er seniorrådgiver for Barneombudet. Hun sier at dagens aldersgrense på sosiale medier er satt av hensyn til personvern, og ikke barnets beste.

– Regjeringen må sette klare grenser for plattformene og innholdet de leverer.

På Snapchat er det for eksempel ikke satt begrensninger for hva barn får se av bilder, video og reklame.

VI MÅ HANDLE: EU har lagt fram en strategi for å trygge barn- og unges digitale hverdag. Kjersti Botnan Larsen mener regjering må følge etter å komme på banen. Foto: Pressefoto

Ifølge Larsen kan et kompetanseløft og grundig forskning være løsningen.

– Det må prioriteres midler til å opprette et nytt nasjonalt forskningssenter raskt. Vi vet nok om hva barn og unge opplever på nett. Nå må vi gjøre noe.

Forskningssenter under utredning

I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av penger til utredning av et nytt nasjonalt forskningssenter. Hensikten er å sikre mer kunnskap om bruk av sosiale medier.

Det bekrefter barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) overfor NRK. Hun legger til at barn og unges digitale hverdag har høy prioritering.

– Vi har stort fokus på dette og følger opp strategien «Rett på nett», som vil gi barn en trygg digital oppvekst og hverdag.

Toppe sier at det er stort behov for mer forskning på barns digitale verden.

POSITIV TIL FORSKNING: Barne- og familieminister Kjersti Toppe mener det er viktig å få på plass mer forskning om barn og unges digitale hverdag. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– V anskelig å slutte

Fie kan ikke forklare hvorfor hun er blitt så avhengig. I vennegjengen er det vanlig å være pålogget og tilgjengelig til enhver tid.

Hun skulle ønske det var mer akseptert og helt vanlig med en pause.

– Når jeg tenker over det, er det ganske sykt hvor mye tid jeg bruker på telefonen. Det er vanskelig å slutte, for det har blitt en vane.

