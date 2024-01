Fylkesrekorden ble satt godt inne i Nordmarka, på Bjørnholt.

Kulderekorden ble først slått fredag kveld mellom 20 og 21. Da ble det ble målt minus 29,3.

Og observasjonene fra Meteorologisk institutt krøp nedover natt til lørdag

Etter klokka 04 viste de 31,1 minusgrader. Og kaldere blir det nok ikke på en stund.

– Sannsynligvis så var nok den natten vi hadde nå kaldest i forhold til det været vi får nå videre fremover, sier vakthavende ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød.

Bjørnholt ligger langt inn i skogen nord for Holmenkollen. Det har i over 100 år vært serveringssted der, men det har kun vært temperaturmålinger der siden 2007.

Bjørnholt er en av de to offisielle værstasjonene i Nordmarka. Foto: Nina Didriksen / NRK

Forrige rekord var fra 2011 med 28,8 minusgrader.

Ikke rekord i sentrum, ennå...

Det er ennå ikke så kaldt som det ble målt under krigen. I januar 1942 ble det målt 26 minusgrader i Oslo by.

På Blindern var det kaldt natt til lørdag, ned i -23,1 grader i 6-7 tiden, og på Bygdøy -23 grader.

Forskjellen på nesten ti grader med Bjørnholt skyldes avstanden til Oslofjorden, der det er flere plussgrader i vannet, og et tettere skydekke i byen, forklarer Granerød.

– Det kan ha vært lengre perioder med stjerneklar himmel innover i Nordmarka. I tillegg så ligger Bjørnholt lengre vekk fra Oslofjorden, og det er kanskje det som har spilt mest inn her.

Kulden har også gitt utslag i at det har vært mindre å gjøre i utelivet i natt, opplyser politiet.

– Det har nok å gjøre med at det har vært færre folk ute på grunn av det kalde været, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Bjarne Pedersen til NRK.

Strømbrudd i kulda

På Romerike, nær flyplassen på Gardermoen, var det strømbrudd natt til lørdag. På det meste var over 2300 strømkunder var uten strøm.

Det skjedde samtidig som det er svært kaldt. I Ullensaker ble det målt 23,9 minusgrader i 02-tida.

Ved 10-tiden lørdag formiddag er om lag 1200 abonnenter fortsatt uten strøm på Romerike.

Strømselskapet Elvia opplyser på sine nettsider at de jobber med å rette feilen.

Togproblemer

Det kalde været skaper også problemer med å kjøre tog på Østlandet. Det er særlig utfordrende å få startet de gamle togsettene, opplyser Bane Nor til NRK.

– De sliter i kulden. Det er både ising og vanskelig å få start på togsettene, sier pressevakt Gunnar Børseth.

I tillegg ble det forsinkelser og innstillinger på grunn av en sporvekslingsfeil i Asker. Feilen, skyldtes ising og snø, men er nå rettet opp.

Bane Nor varsler om at det kan bli en del innstillinger og forsinkelser i løpet av dagen.

– Vi jobber det vi kan for å få de togsettene i gang og for å holde teknisk utstyr gående.

Men det her er sånn som kan komme og gå, sier Børseth.

De ber reisende sjekke hos togselskapene, men oppgir også at utfordringene berører alle passasjertoglinjer på Østlandet.

Kaldt i sentrum, men enda kaldere i marka natt til lørdag. Foto: NTB

Blir litt mildere

Det er varslet iskalde temperaturer i Oslo både lørdag og søndag. Til uka blir det litt mildere, men det kan fortsatt være dager med temperaturer ned i minus 10.

Samtidig skal det bli varmere andre steder i landet. I Finnmark – der det tidligere ble målt 43,5 minus i Kautokeino, kaldest i Europa – er det ventet plussgrader til uka.

Det gjør at Vegvesenet frykter at det skal bli glatt når væromslaget slår inn.

På Østlandet er det også gått ut advarsel om at det kan være glatt. Det er så kaldt at salt ikke biter på isen, mens sanden det strøs med blåser vekk.

Den kaldeste målte temperaturen i Fastlands-Norge ble målt ved Dagali lufthavn ved Geilo, der det var 35,6 minusgrader i natt.