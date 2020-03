Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er registrert 2566 smittede av koronaviruset i Norge, viser nye tall fra FHI.

Av disse er 196 rapportert smittet det siste døgnet. 12 personer er meldt døde av viruset til nå. Gjennomsnittsalderen på de døde er 87 år.

FHI anslår at et sted mellom 7120 og 23.140 personer kan være smittet. Uten tiltak, ifølge regjeringen de mest inngripende i Norge i fredstid, ville 500.000 personer vært smittet allerede om tre uker, mener Folkehelseinstituttet. De minner likevel om at det er stor usikkerhet rundt tallene.

Matematisk modell

FHI har laget en matematisk modell som skal forutse hvordan viruset sprer seg. Ved kjøring av modellene viser de til at smitteraten (R) nå er på 2,4, et tall de karakteriserer som relativt høyt, men likevel lavere enn det Kina hadde. Dette er altså tallet på hvor mange nye hver enkelt smittet overfører viruset til.

De presiserer at de ikke vet R-tallet er akkurat nå, men modellen indikerer at tiltakene som ble innført 12. mars har hatt virkning. Tallene tyder på at smittetallet kan være nede på 1,3, takket være at det har vært mindre kontakt mellom mennesker.

FHI presiserer likevel at dette er utregninger fra en modell, og altså ikke de reelle tallene. Målet er hele tiden å få R så lavt som mulig.

– Vi vet ikke når toppen kommer, eller hvor spiss den blir. Men modellen vil hjelpe oss til å få et bedre kunnskapsgrunnlag framover, sa Line Vold fra FHI på pressekonferansen i ettermiddag.

Ulike scenarioer

I en rapport fra FHI går det fram at dersom smitteraten har vært på 2,3 siden tiltakene ble innført 12. mars, så vil tallet på smittede være på 42.000 4. april og 101.000 11. april. Det baserer seg på at det er null effekt av tiltakene.

Med en smitterate på 1,3, som innebærer at tiltakene har hatt en god effekt, så sier utregningene at det vil være 6000 smittede 4. april og 7500 smittede 11. april.

Dersom tiltakene har svært god effekt, slik at R er på 0,9, vil vallet være 2500 smittede pr. 28. mars og 2200 smittede 4. april, viser utregningene fra modellen.

Les hele rapporten her: https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/covid-19-epidemien-risiko-prognose-og-respons-i-norge-etter-uke-12.--24.mars-2020.pdf

Statsminister Erna Solberg (H) på dagens pressekonferanse. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg (H) sier i ettermiddag at alle tiltakene blir videreført til over påske.

– Det er ikke mulig å si hvor raskt smitten sprer seg. Det vil ennå ta noen dager før vi ser om tiltakene vi iverksatte fungerte. Tiltakene videreføres til og med 13. april, sa statsministeren blant annet på den daglige pressekonferansen i dag.

– Følg reglene

Solberg sa at målet er å komme ned i en smitterate på 1R, og hun varslet en ny vurdering i påskeuken. Hun oppfordrer innstendig alle om å følge de reglene myndighetene har innført.

Helseminister Bent Høie (H) gjorde det klart at smittetallene viser at situasjonen er stabil, og at vi kan ta det som en oppmuntring på veien.

– De neste ukene vil gi oss mer kunnskap om hvordan det vil fungere, sa han.

Høie ber folk holde minst to meters avstand innendørs, og ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe utendørs. I det offentlige rom nedbør avstanden være minst en meters avstand til andre, la han til.

– Målet er å slå ned på koronaepidemien så langt vi kan

Målet i den nye vurderingen er at hver person smitter færre enn én ny person i gjennomsnitt. Da vil virussmitten over tid gå tilbake.

– Å slippe opp på tiltakene nå, vil innebære en sikker overbelastning av helsetjenesten. Vi må beskytte risikogruppene, sier Folkehelseinstituttet.

– Målet er å slå ned på koronaepidemien så langt vi kan.

Videre vil de vinne tid til å:

Forbedre behandlingen og øke kapasiteten i helsetjenesten

Øke testkapasiteten og få bedre sporingssystemer

Innhente kunnskap og erfaringer fra andre land

Utvikle vaksiner og ny behandling

Bruke tid på pasienter med andre sykdommer

Utvikling av risikovurdering

Folkehelseinstituttet har hele tiden endret på risikovurderingen, fra smitten kom til Norge og til i dag.

Norge fikk sitt første tilfelle av koronasmitte onsdag 26. februar. I risikovurderingen på det tidspunktet, anslo FHI at det ville være 100 smittede før påske. I slutten av februar sa Helsedirektoratet at opp mot 25 prosent kunne bli smittet.

I Folkehelseinstituttets risikovurdering 12. mars, ba de helsetjenesten planlegge for at 75.000 personer kunne bli syke, at 22.000 av dem måtte ha sykehusbehandling, og at 5500 av dem ville trenge intensivbehandling.