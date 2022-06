Opplysninger til NRK etter pride-avlysning: Politiet mangler oversikt over flere personer

Det får NRK opplyst.

Mandag ble det kjent at politiet frarådet folk å delta på støttemarkeringen som skulle finne sted på Rådhusplassen mandag kveld.

I ettermiddag ble det kjent at Oslo pride følger politiets anbefaling og avlyser arrangementet.

Nå får NRK opplyst at noe av bakgrunnen for politiet frarådingen er at PST mangler oversikt over flere personer i et bestemt miljø.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siden angrepet natt til lørdag forsøkt å få kontroll på flere personer knyttet til et bestemt miljø, men de har ikke lyktes med det.

PST: Krevende situasjon

I Dagsnytt 18 sier PST-sjef Roger Berg at de har bestemte personer i kikkerten som de kontinuerlig jobber med.

– Vi snakker konkret om miljøer som støtter ekstrem islamisme og som mener at vold er legitimt for å oppnå sine mål. Og i denne situasjonen er det det skeive miljøet som de rett og slett har fokus på, sier han.

PST-sjef Roger Berg og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i Dagsnytt 18.

Han ønsker ikke å kommentere om disse personer har kontakt med fengslede..

– Men det folk dere kjenner til fra før av?

– Blant annet er det folk vi kjenner til fra før av. Og så har vi også indikasjoner på at det er folk vi ikke kjenner til. Det gjør situasjonen veldig krevende for oss. Derav klarer vi ikke på dette tidspunkt å ta ned trusselnivået til normal situasjon.

Ber folk følge politiets anbefaling

I dag kom politiet med en tydelig anbefaling om å avlyse arrangementet.

– På bakgrunn av informasjon fra PST og at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister, er politiets klare anbefaling at kveldens pride-arrangement i Oslo utsettes og eventuelt andre pride-arrangementer andre steder i landet, blir vurdert utsatt inntil videre, meldte politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding mandag.

Politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Geir Olsen / NTB

Bjørnland sier at trusselsituasjonen fortsatt er uavklart.

– Jeg oppfordrer folk til å følge de anbefalingene, selv om det sitter langt inne, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Og kanskje markere på andre måter. For eksempel være sammen med venner hjemme, markere på sosiale medier eller andre ting, legger hun til.

PST frykter at noen skal bli inspirert

PST-sjef Roger Berg sier at PST frykter at noen kan bli inspirert av hendelsen i helga.

– Vi frykter jo at det kan komme en følgehandling. Det har vi sett tilfeller på tidligere i andre land, og det er ikke uvanlig at enkelte blir inspirert, eller at det er flere som har den samme tankegangen som her, og som sånn sett kan tenke seg å begå en ny terrorhandling i Norge. Det skal vi gjøre hva vi kan for å forhindre.

– Har dere konkret informasjon som underbygger det?

– Per nå vil jeg ikke gå i detalj på hva vi har av informasjon. Vi har et stort informasjonstilfang nå, og vi har ikke noe som tilsier at noe skal skje i nær framtid, men vi ser at vi hele tiden mottar ny informasjon som gjør at dette kan endre seg, svarer Berg.

Har fått livvaktbeskyttelse

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har fått livvaktbeskyttelse som følger av den uavklarte trusselsituasjonen.

NRK er kjent med at økt synlighet i media og hennes legning er en viktig del av begrunnelsen.

PST ønsker ikke å kommentere hvilke tiltak de har iverksatt rundt myndighetspersoner.

Trettebergstuen har heller ikke ønsket å kommentere spørsmål knyttet til hennes sikkerhet.