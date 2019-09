FNB-leder til velgerne: Ingen skal føle seg lurt

En av kommunevalgets mange overraskelser var nok at Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Stavanger gikk i forhandlinger med blant andre Miljøpartiet De Grønne om å styre byen de neste fire årene.

Partiet som elsker bomringen skal altså samarbeide med partiet som er stiftet for å få bort bompengene.

Flere av FNB-velgerne har reagert kraftig på nyheten, og sier de føler seg lurt.

Nær enighet

I Politisk Kvarter på NRK P2 i morges møtte FNB-leder Frode Myrhol og MDG-listetopp Daria Maria Johnsen for å fortelle om hvordan forhandlingene mellom de to og Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet så langt forløper.

– Forhandlingene går forholdsvis bra. Vi har kommet over de vanskeligste samarbeidspunktene slik vi ser det. Jeg tror nok vi er nærmere en løsning enn at det ikke skal bli en løsning blant de partiene som sitter sammen nå, sier Myrhol til NRK.

Ifølge Aftenbladet skal Myrhol allerede ha fått gjennomslag for alle partiets bompengekrav i forhandlingene.

– Det kan stemme, men jeg vil ikke bekrefte eller avkrefte det før vi er enige om en endelig avtale. Vi har spilt inn en del punkter som vi må ha gjennomslag for for å sitte ved det bordet, sier han.

– Velgerne skal få gjennomslag

I tillegg til kjeft fra velgerne, har Myrhol også blitt beskyldt av Frp-listetopp Leif Arne Moi Nilsen for å ha stått for tidenes politiske svindel i Stavanger, skriver Aftenbladet.

Nilsen hevder overfor avisen at samarbeidspartiene på høyresiden tilbød FNB å innfri alle kravene deres på valgnatten. Det avviser Myrhol overfor NRK.

– Det første Frp gjorde i forhandlingsmøtet var å be om at vi reduserte ett av kravene våre, og det synes vi var et merkelig utspill fra Frp. Det gir oss ikke akkurat den beste følelsen om hvordan forhandlingene skulle skride fram etter det, sier Myrhol.

– Får dere mer gjennomslag for å redusere bompengene på venstresida enn på høyresida?

– Våre velgere får gjennomslag for den politikken vi har gått til valg på. Vi skal greie å få til mer på seks dager med forhandlinger enn det Frp har fått til på seks år i regjering og fire år i posisjon i Stavanger, sier Myrhol.

– Forstår du at folk føler seg lurt?

– Nei, det forstår jeg faktisk ikke. Vi har vært klare gjennom hele valgkampen og de siste fire årene på at vi er et blokkuavhengig parti. Vi har sagt hele tiden at vi kan snakke med alle partier på begge sider.

Kan nå 2030-mål

MDGs Daria Maria Johnsen sier hun er mest opptatt av at man blir enige om en ny politisk retning for Stavanger.

– Vi prøver alle å forhandle for å få det til sammen. Vi i MDG skal fokusere på at klima og miljø står høyt og at vi oppnår våre ambisiøse klimamål og at vi holder fast ved andre avtaler som allerede ligger der fra før, sier Johnsen.

MDG har satt som ultimatum at de vil kutte utslippene i byen med 80 prosent innen 2030. Johnsen mener man kan nå det målet, selv om man ikke skrur opp prisen i bomringen.

– Ja, det er mulig. Det finnes mange tiltak for å få ned utslippene i Stavanger. Bompenger er bare ett av dem. MDG i Stavanger har aldri gått til valg på økte bompenger, så akkurat det er ikke så veldig vanskelig, sier Johnsen.

Hun håper forhandlingene snart kan være sluttført, og stiller seg uforstående til at folk hever øyenbrynene over samarbeidet med FNB.

– FNB i Stavanger har en del politikk til felles med oss. De har også klima og miljøpolitikk.

Hvis vi får dette til og finner gode løsninger for begge partier, så bør dette være til inspirasjon for hele landet, sier Johnsen.