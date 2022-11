SAS sier at kundene er på vei tilbake og at trafikken er på 90 % av før-pandeminivåer til sommeren. Men Norges-sjefen er bekymret for det norske markedet.

– Det er overkapasitet på norsk innenriks, og det presser prisene ned. Flyseter i Norge blir solgt for billig, sier SAS Norges-sjef Kjetil Håbjørg.

HØY GJELD: – Det er overkapasitet i det norske flymarkedet, sier SAS Norgessjef Kjetil Håbjørg. Foto: William Jobling / NRK

Flybransjen er tøff

Og SAS konsernsjef Anko van der Werff stemmer i:

La oss kalle en spade en spade. Det er overkapasitet på norsk innenriks. Mange har prøvd å starte og ta en posisjon i det norske markedet, men mislyktes. Dette er en tøff bransje og ikke lett å lykkes i over lang tid.

Vi har vært her i 76 år og skal fortsette i 76 til, og Norge skal forbli vårt største marked, sier van der Werff.

TØFF BRANSJE: SAS konsernsjef Anko van der Werff sier flybransjen er tøff, ikke minst i det norske markedet der mange har prøvd seg. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Den sist ankomne konkurrenten Flyr har redusert sitt norske ruteprogram til et minimum i vinter, og gjør en ny vurdering av innenriksrutene neste år.

SAS tapte 23 milliarder på tre år

SAS-tallene blir lagt fram i svensk valuta. I norske kroner tilsvarer tapene de tre siste årene overkant av 23 milliarder norske kroner.

SAS-konsernet legger på nytt fram blodrøde tall i dag med underskudd i siste kvartal på 1,2 milliarder svenske kroner.

Siste regnskapsår har selskapet tapt 8 milliarder svenske kroner. Først i 2024 skal SAS gå med overskudd, sier Norges-sjefen Kjetil Håbjørg.

SAS forsøker nå å reforhandle gjeld og leasingavtaler og er beskyttet mot konkurs i amerikansk rett. Ifølge van der Werff går prosessen som planlagt.

Alle refusjoner tilbakebetalt i desember

Streiken i sommer og en rekke innstillinger på grunn av mangel på piloter og kabinansatte, førte til et skred av passasjer-krav mot SAS.

I til sammen 120.000 saker har kunder krevd refusjoner, og det har vært tidkrevende å komme igjennom alt.

LOVER: Alle refusjoner etter streiken i sommer skal være utbetalt i løpet av desember, sier SAS pressetalsperson i Norge, Tonje Sund. Foto: Privat

– Men i løpet av desember skal alt være på plass og folk skal få pengene tilbake, lover SAS pressetalsperson Tonje Sund.

SAS får bot på 100.000 kroner for å være for treige med refusjoner