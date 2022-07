Flere tusen på minnemarkering i København

– Det er viktig at vi er her i dag, fordi det er hjemmet vårt, det er her vi bor. Det er ansvaret vårt å være her, fordi det kunne vært en av oss, sier Marius Kalinowski til NRK.

Han har tatt med seg datteren på ti, Gosia. De gjør som mange hundre andre rundt dem. De holder rundt hverandre og ser på blomstene fylle seg opp.

Mange av de fremmøtte utenfor Field's kjøpesenter har skrevet små lapper.

«Mange tanker til dem som lider» står det på en av dem.

Sperrebåndene som ble satt opp allerede søndag kveld omkranser fortsatt bygningen – og bevæpnet politiet vokter de mange inngangene.

Rundt står det folk i alle aldre og tørker tårene.

– Vi må kjempe for et trygt Danmark Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Tre tapte liv

Tre menneskeliv gikk tapt da en 22 år gammel dansk mann i 13 minutter fikk skyte vilt rundt seg inne på et av Danmarks største kjøpesentre.

Totalt ble ti personer truffet av skuddene hans.

Fire ble alvorlig skadet. Tirsdag ettermiddag meldes det om at disse nå er utenfor livsfare.

Mette Frederiksen holder tale utenfor Field's. Foto: PHILIP DAVALI / AFP

– Vi må kjempe for et trygt Danmark

Seremonien ble startet med sang fra koret Ungklang og sangeren Andreas Odbjerg.

Kronprins Frederik og prins Christian av Danmark deltok også på minneseremonien. Statsminister Mette Frederiksen var først opp på talerstolen.

Kronprins Frederik og sønnen prins Christian var også til stede under seremonien. Foto: PHILIP DAVALI / AFP

– I aften er vi samlet for å minnes tre liv som tok slutt alt, alt for fort, sier en tydelig berørt Frederiksen.

– Vi må kjempe for et trygt Danmark, slår hun fast.

Frederiksen roser politi, ambulansepersonell og hele redningsmannskapet for en fantastisk innsats på søndag etter skytingen på Field's.

Mandag var det tungt bevæpnet politi utenfor kjøpesenteret i København. Foto: Camilla Svennæs Bergland

– Vil ikke ha amerikanske tilstander

Etter Frederiksen er det borgermester i København Sophie Hæstorp Andersens tur til å tale.

Københavnerne vil ikke la seg skremme, sier hun.

– Vi bor i en fantastisk by som mange drømmer om å bo i. Vi skal faen meg ikke finne oss i at det skytes i gatene våre. Vi vil ikke ha amerikanske tilstander, sier borgermesteren.

Det blir så holdt ett minutts stillhet for ofrene og deres pårørende.

København stopper opp, og det er helt stille på plassen som for bare to dager siden var fullt av skrekkslagne mennesker som rømte fra kulene.

Sammen i sorgen. Foto: Camilla Svennæs Bergland

Motiv ukjent

Mandag ble den drapssiktede 22-åringen varetektsfengslet på lukket psykiatrisk avdeling i 24 dager.

– Det vil bli tatt en psykiatrisk vurdering av ham så fort som mulig, sa Søren Harbo i København-politiet like etter fengslingsmøtet.

22-åringen er siktet for tre drap og syv drapsforsøk.

Fortsatt er motivet for ugjerningen ukjent. Politiet har beveget seg bort fra teorien om terror, og ofrene som ble rammet skal ha vært tilfeldige.

Unge står samlet i sorg under minneseremoni etter skyting på Field's kjøpesenter. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

– Tikkende bombe

NRK har snakket med flere dansker de siste dagene i Københavns gater som har uttrykt et stort behov for en mer omfattende satsing på psykisk helse.

I en psykiatrirapport som Ekstra Bladet henviser til, blir det lagt frem at lang flere drap i Danmark kunne vært unngått hvis psykiatrien kunne levert den rette behandlinger.

– Psykiatrien på det her området er en tikkende bombe, sier rettspsykiater Gitte Ahle til avisen.

Region Hovedstaden i Danmark kunngjorde i dag at de vil undersøke gjerningsmannen sin kontakt med psykiatrien.