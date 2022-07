Klokken 17.35 søndag går alarmen hos politiet i København.

En mann har avfyrt flere skudd inne på et av Danmarks største kjøpesentre.

Inne på akkurat det kjøpesenteret, i en klesbutikk, befinner norske Sissel seg sammen med en venninne.

Det kom en familie løpende inn - en far med barn på armen og med barnevogn. Han sier «det er noen som skyter mennesker. Dere må gjemme dere». Sissel Bjerkeset

Hun hører det første skuddet.

– Så kommer det tre til fire skudd fortløpende. Det fjerde høres ut som om det var rett utenfor butikken.

Danmark hovedstad blir satt i full beredskap. Tungt uniformert politi rykker ut og på sykehusene blir det satt inn ekstra personell for å ta hånd om de sårede.

– Sto helt stille i én time

På telefon med alarmsentralen får Sissel og venninnen beskjed om at de ikke må gå ut:

«Det er ikke kontroll over situasjonen», blir de fortalt.

Sissel og venninnen blir stående i prøverommet.

– Etter én time hørte vi fotskritt ute. Vi sto helt stille. Det var noen som sa; «det er politiet. Er det noen der?».

- Da gikk tankene til Utøya. Vi turte ikke si noe.

Tiltalt for drap

Under et døgn senere går en ung mann med blå T-skjorte nedover gulvet i rettslokalet i København.

Iført håndjern som er festet til livet blir han ført bort til advokaten sin foran et fullstappet tinghus.

Utenfor flagger byens rådhus på halv stang.

Politi setter opp flere sperrebånd mandag morgen. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Politiet er sikre på at mannen er den samme som den søndagen drepte tre. En 47 år gammel mann, en 17 år gammel jente og en 17 år gammel gutt.

22-åringen er rolig, og ser rundt seg i lokalet når påtalemyndigheten og dommeren snakker.

Mannen siktes for drap, drapsforsøk og ulovlig våpenbesittelse.

Han plasseres i varetekt på en lukket psykiatrisk avdeling.

Les også: Dette vet vi om gjerningsmannen

Utenfor kjøpesenteret mandag er det tungt bevæpnet politi. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

– Vonde følelser

Mandag, utenfor kjøpesenteret, har mange lagt ned blomster.

Sissel, som har bodd i København i ti år, legger ned en hvit rose.

– Det bringer frem merkelige og vonde følelser, sier hun på spørsmål om hvordan det er å være tilbake ett døgn etter at de måtte gjemme seg for gjerningsmannen helt til politiet fant dem.

Hun og venninnen har fått krisehjelp etter hendelsen, forteller hun.

– Man tenker hele tiden at det skjer jo ikke her, og det skjer jo ikke meg. Og så føler man liksom at man ikke er trygg lenger. Noen steder.

Video viser gjerningsmannen (22) med våpenet inne på senteret Du trenger javascript for å se video.

Skal ha forsøkt å kontakte hjelpetelefon

Den danske statsborgeren som er siktet for skytingen lastet opp flere YouTube-videoer i forkant av skytingen. I flere av videoene retter han et våpen mot sitt eget hode.

I en tilleggstekst på en av videoene heter det at «Quetiapine doesn’t work». Quetiapine er medisin som blir brukt av behandling av schizofreni og behandling av bipolar lidelse.

Ifølge Kilder DR har snakket med skal mannen ha forsøkt å kontakte en hjelpetelefon i forkant av skytingen. Det skal han ikke ha lyktes med. Danske medier skriver også at han har en fortid innen psykiatrien.

Sissel og venninnen legger ned blomster utenfor kjøpesenteret. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK