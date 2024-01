Støre om Borch: – En trist beskjed å få

– Jeg ble orientert om at Sandra Borch ønsket å gå av som statsråd i går ettermiddag da jeg var på reise i Indre-Troms med Forsvaret. Det var en trist beskjed å få, men det var en riktig avgjørelse, og den ble tatt umiddelbart, sier Støre.

Han sier målet er at regjeringen hans skal ha en ny statsråd på plass i Kunnskapsdepartementet tidlig i uka som kommer. Utgangspunktet er at det blir Senterpartiet som får den nye statsråden også.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) trakk seg fredag etter avsløringer om plagiat i hennes masteroppgave. Hun fortalte at hun hadde gitt beskjed til statsministeren samme dagen.

– Det er slik at det alltid må være den enkelte som informerer om saker, i nåtid eller fortid, som kan være problematiske for dem som statsråd. Dette er informasjon som ikke er kommet frem i samtaler før Sandra Borch ble statsråd, sier Støre.

– Samvittighetsfull og hardtarbeidende statsråd

Fredag kveld sa Borch at hun ikke har den fulle oversikten over hva som kan være plagiat.

– Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilder. Det er jeg veldig lei meg for, sa Sandra Borch.

KL. 20 FREDAG: Sandra Borch (Sp) fortalte at hun går av som statsråd. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Støre sier Borch har gjort en viktig jobb i hans regjering. Hun kom inn som landbruks- og matminister i oktober 2021, og hun tok på seg jobben som forsknings- og høyere utdanningsminister i august 2023.

– Jeg har satt pris på Sandra i regjering. Hun har vært godt likt blant kollegaer, og vi har alltid møtt en samvittighetsfull og hardtarbeidende statsråd. Hun har gjort en solid jobb i begge departementene. Derfor beklager jeg at dette har skjedd, men det er en riktig og det var hennes avgjørelse, sier Støre.

– Hvis hun hadde sittet i en annen post, kunne dette gått bra?

– Det er hypotetisk. Men hun trakk den slutningen at her var det gjort feil, som var av en sånn karakter at hun ikke kunne ha den tilliten. Så måtte vi håndtere situasjonen som den var. Derfor har jeg sagt at det var riktig at hun trakk den her konklusjonen selv, sier Støre.

Statsministeren sier Borch var veldig tydelig på at det hun har gjort var feil.

– Uforenlig med å være kunnskapsminister

– Sandre Borch har gjort feil, feil som er uforenelig med å være forsknings- og høyere utdanningsminister. Hun ba om å gå av, og det er rett, sier Støre.

Støre sa i går at han har forståelse for Borch synes denne saken gjør det vanskelig for henne å ha nødvendig tillit som statsråd for høyere utdanning.

E24 var første mediehus som omtalte saken.