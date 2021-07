Flere studenter står uten tilgang til studentbolig: – Vi må satse mer på studentenes boforhold

Mange studenter håper nå å få flytte inn i en de drøyt 40.000 studentboligene som samskipnadene rundt om i landet tilbyr.

Ved studiestarten i fjor stod Asbjørn Samuelsen Nygaard fortsatt i kø for å få studentbolig, og måtte tenke kreativt.

– Jeg bodde på Airbnb de to første ukene av skoleåret.

Så fikk han tilbud om å bo i Sogn studentby i Oslo.

– Det koster mindre for å si det mildt. Også er det bedre omstendigheter og faktisk god plass her.

Men langt fra alle er like heldige som Nygaard.

Norsk studentorganisasjons Studentboligundersøkelse viser at den nasjonale dekningsgraden har gått ned fra i fjor.

Nå er det studentboliger til under 15 prosent av studenter i Norge.

Asbjørn Samuelsen Nygaard bor i Sogn studentby. Nå får færre samme mulighet. Foto: Marthe Hagelien / NRK

Rekordmange studenter og økt behov

85 prosent av alle studenter har ikke tilgang til studentbolig.

Norsk studentorganisasjon har et mål om at dekningen skal nå 20 prosent.

I 2021 mangler det 14.342 studentboliger for å nå målet.

– Det er veldig, veldig synd, sier Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon.

Hun mener studentboliger sikrer studenter tryggere og rimeligere boforhold under studieløpet.

– Vi må satse mer på studentenes boforhold. Det er et vanskelig boligmarked nå for de unge, og vi vet det følger mange utfordringer med det å være ny student. Så det å bo trygt og på et sted man har råd til burde være et minimum, sier Lund.

Leder i Norsk studentorganisasjon Tuva Todnem Lund mener det er et stort behov for flere studentboliger. Foto: Marthe Hagelien / NRK

En av årsakene til at det er færre studentboliger per student er at rekordmange har søkt og kommet inn på høyere utdanning.

I år har over 110.000 søkere fått tilbud om studieplass.

Med potensielt et rekordhøyt antall studenter mener lederen i studentorganisasjonen at behovet for flere studentboliger er stort.

– Vi vet at studentøkonomien ikke er den romsligste Med flere studentboliger reduserer vi presset på det private leiemarkedet, og bidrar dermed til å redusere leieprisene, sier Lund.

Til tross for den lave dekningsgraden, er hun glad for at regjeringen satser på å bygge flere studentboliger.

– Nå trenger vi at regjeringen fortsetter å bevilge penger til å bygge studentboliger, så trenger vi at samskipnadene bygger boligene. For at de skal ha mulighet til det må kommunene gi tillatelse til å bygge til samskipnadene. Og det går alt for treigt.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er enig i at kommunene må gjøre mer for å få bygget flere studentboliger. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

En propp i systemet

Høyere dekningsgrad på studentboliger ønsker også Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister (H).

– Så sånn sett er ikke det så bra at den nå går ned. Og dette er den nest høyeste dekningsgraden på 10 år, så det går riktig vei selv om det svinger litt ned akkurat i år.

Han mener at så mange ønsker å studere også skyldes koronasituasjonen.

– Derfor har vi bevilget langt flere studieplasser. Og vi har bygget over 17.000 nye studentboliger siden 2013, men likevel ser vi at med så mange nye studenter blir dekningsgraden noe lavere.

– Men med nettopp rekordmange studenter som har fått plass i år, burde dere ikke da ha sett dette problemet komme?

– Vi bevilger studentboliger hvert eneste år, og det tar jo litt tid å bygge det som alt annet. Derfor har vi hatt en høy takt hvert år, og det kommer vi til å fortsette med, sier Asheim.

Men det går i flere tilfeller svært sakte i prosessen med å bygge nye studentboliger.

– Det er et eller annet som rett og slett stopper opp i systemet.

Både Norsk studentorganisasjon og Asheim mener det blant annet skyldes lange behandlingstider i kommunene.

– De kommunene som har store studiesteder og som ønsker å være en attraktiv studentby, bør være mye flinkere enn det de er nå til å regulere for flere studentboliger

Asheim mener det er viktig at dekningsgraden går opp mot 20 prosent, slik Norsk studentorganisasjon også ønsker.

– Det er fordi det både bidrar til at studenter får en rimeligere bolig, men også et lavere press i leiemarkedet mange steder. Derfor er vi opptatte av å bygge flere studentboliger.

Aldri før har flere søkt eller kommet inn på høyere utdanning, men færre av studentene får nå tilgang til studentboliger. Foto: Marthe Hagelien / NRK

Mer til vedlikehold

Norsk studentorganisasjon etterlyser også en fast statlig tilskuddsordning til vedlikehold og oppgradering av gamle og slitte studentboliger.

– Vi har mange gamle boliger som trenger å oppgraderes, og det er mye bedre for miljøet enn å bygge nye, sier Lund.

Det ønsker ministeren for høyere utdanning å imøtegå.

– Vi har prioritert å bygge nye studentboliger, nettopp for å få opp dekningsgraden og det blir nok studentboliger til alle. Men under pandemien har vi også brukt 250 millioner kroner på å pusse opp studentboliger. Og vi har programfestet at vi ønsker å gjøre det, også pusse opp de som er så slitte at de nesten ikke kan brukes, sier Asheim.