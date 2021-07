Tollstudiet hadde ved årets opptak 58,9 søkere til hver av de 35 studieplassene.

Nest øverst på listen ligger bachelor i Vernepleie i Sandvika etterfulgt av Økonomi og ledelse ved Oslo Met.

Rekordmange søkere

I år har Samordna opptak nok et rekordår for søking til høyere utdanning

154.088 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette er en økning på 2,2 prosent fra 2020.

I opptaket til høyere yrkesfaglig utdanning har 12.806 søkt om studieplass, en økning på 37,4 prosent fra 2020.

Det er stor vekst i antallet som vil bli vernepleier og det er lagt opp til over 100 nye studieplasser bare i år. På sykepleieutdanningene får for første gang over 8 000 tilbud om plass. Det er 450 flere enn i fjor. På medisinstudiet har nesten 50 flere enn i fjor fått et tilbud.

Når det kommer til studier med høyest poenggrenser er det medisinstudiet som er på topp igjen. Aller høyest er medisinstuidet ved Universitetet i Oslo med 69,5 poeng.

– Det at rekordmange har fått tilbud om studieplass er bra for den enkelte og bra for Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

110.000 har fått tilbud

I år har 110 119 søkere fått tilbud om studieplass.

– Opptakstallene viser at det er flere kvalifiserte søkere, det er flere som får tilbud om studieplass på førstevalget sitt og det er flere planlagte studieplasser. Det at rekordmange har fått tilbud om studieplass er bra for den enkelte og bra for Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Helsefagutdanninger er det fagområdet som har klart flest planlagte studieplasser, søkere og der flest søkere får tilbud om studieplass. Ved årets opptak har 38. 998 søkere valgt et helsefaglig studium som sitt førstevalg. Dette utgjør 25,5 prosent av alle søkere.

– Pandemien har virkelige understrekt viktigheten av en god helsetjeneste og hvilken fantastisk jobb de ansatte gjør. Med mange søkere, mange studieplasser og mange tilbud så vil helse- og omsorgssektoren få mange nye kolleger i årene som kommer, sier Asheim.

59 prosent av dem som fikk tilbud om studieplass ved politihøgskolene er kvinner. Foto: Rainer Prang / NRK

Flest kvinnelige politistudenter

Politihøgskolen har avdeling i Oslo, Stavern og Bodø. Hos alle de tre har poenggrensen for bachelorstudiet i politi gått opp.

Den største økningen i poenggrense finner vi i år i Bodø, som har gått opp 2,0 poeng. Studiestedene Stavern og Oslo har økt med henholdsvis 1,6 og 1,5 poeng. Dette er første gang poenggrensen passerer 50 ved alle tre studiesteder.

– De fleste som søker opptak til politiutdanningen søker ved alle våre tre studiesteder. I år så vi at en høyere andel enn tidligere hadde Bodø som sitt førstevalg, og dette er nok med på å forklare at poenggrensene øker mest der i år, sier fungerende seksjonsleder Linn Hege Lauvset.

Det er 4284 personer som søkte politiutdanning i 2021. Av de 400 studieplassene var 59 prosent av dem som fikk tilbud kvinner.

Mediefag og IKT

Mediefag er fagområdet som prosentvis øker mest. 363 flere har fått tilbud om studieplass som er 12 prosent flere enn i fjor. Også studier innen IKT øker mye.

– Vi vet at arbeids- og næringslivet har et stort behov for folk med høy IKT-kompetanse. Derfor har vi brukt en god del penger på flere studieplasser innen disse utdanningene og det gir resultater. Økningen i antallet søkere som har fått tilbud om studieplass er imponerende. Jeg er også veldig glad for at kvinneandelen fortsetter å stige og når rekordhøyder i år, sier Asheim.

I år har 554 flere enn i fjor fått studieplass på en IKT-utdanning. I år er det 32,4 prosent kvinner blant alle som har fått tilbud om plass på en IKT-utdanning. Det er den høyeste andelen noensinne.

Også antall tilbud på økonomisk-administrative fag og hav- og landbruksfag har økt mye siden i fjor.