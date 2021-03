Over 1600 nye studentboliger: Slik blir fordelingen

Departementet har i år innvilget midler til totalt 17 prosjekter fordelt på syv studentsamskipnader og én stiftelse.

Til sammen skal det bygges 1630 nye studenthybler, skriver departementet i en pressemelding.

– Det er stort behov for flere studentboliger, så dette er vi veldig glad for. Vi håper også på tilskudd til rehabilitering av eldre studentboliger, for de trenger sårt et løft, sier nestleder i Norsk studentorganisasjon, Felipe Garcia.

Felipe F. Garcia er nestleder i Norsk studentorganisasjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Slik blir fordelingen

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim får penger til over 680 nye studentboliger fordelt på seks prosjekter.

Vestlandet har fått tilskudd til 188 nye hybler fordelt på fem ulike prosjekter, mens det i Stavanger kommer 150 nye studentboliger.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus får 350 nye hybler og Agder får 200. I Innlandet og Østfold får de midler til henholdsvis 13 og 33 nye boliger.

Det er også satt av nærmere 7,5 millioner til 20 hybelleiligheter, som blir et pilotprosjekt hvor omsorgsboliger og studentboliger skal kombineres.

Nye studentboliger 2021: Samskipnad Prosjekt Tiltak Antall hybelenheter Kostnadsramme pr. hybelenhet Tilskudd pr. hybelenhet Maksimalt tilskudd Agder Gimle 4 Nybygg 200 986.300,- 372.500,- 74.500.000,- SiO Krinsjå III Nybygg 350 986.300,- 372.500,- 130.375.000,- Østfold Halden Nybygg 33 931.500,- 317.900,- 10.490.700,- Gjøvik, Ålesund og Trondheim Elgseter gt. 23 Kjøp 35 986.300,- 372.500,- 13.037.500,- Gjøvik, Ålesund og Trondheim Rosenborg Kjøp/ombygg 135 986.300,- 372.500,- 50.287.500,- Gjøvik, Ålesund og Trondheim Moholt Ombygg 45 986.300,- 372.500 16.762.500,- Gjøvik, Ålesund og Trondheim Kloster gt. 56 Nybygg 17 986.300,- 372.500,- 6.332.500,- Gjøvik, Ålesund og Trondheim Røverdalen Nybygg 15 986.300,- 372.500,- 4.768.500,- Gjøvik, Ålesund og Trondheim Nardovn. 12/14 Nybygg 435 986.300,- 372.500,- 162.037.000,- Vestlandet Rommetveit Ombygg/nybygg 6 931.500,- 317.900,- 1.907.400,- Vestlandet Vieåsen Nybygg 9 931.500,- 317.900,- 2.861.100,- Vestlandet Fantoft Ombygg/nybygg 29 986.300,- 372.500,- 10.802.500,- Vestlandet Sandviken brygge Kjøp/ombygg 51 986.300,- 372.500,- 18.997.500,- Vestlandet Guridal Fossahaugene Nybygg 93 931.500,- 317.900,- 29.564.700,- Stavanger Rennebergstien Nybygg 150 986.300,- 372.500,- 55.875.000,- Innlandet Østregate 1 Kjøp/ombygg 13 931.500,- 317.900,- 5.215.000,-

– Godt nytt for byggebransjen

Det er studentsamskipnadene som søker om bygging av nye studentboliger.

Et kriterium for å få penger er at de skal gå til å øke andelen studentboliger gjennom bygging av nye boliger, eller ved kjøp eller ombygging av eksisterende boligmasse.

Hadle Rasmus Bjuland (KrF). Foto: KRF

– Studentboliger er kjempeviktig, særlig for dem som kommer fra en annen by. De gjør boliger for studenter rimeligere, og i tillegg er det enklere å bli kjent med hverandre. Dette er sårt tiltrengt, sier stortingskandidat Hadle Rasmus Bjuland i KrF til NRK.

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener studentboligene kan stå klare om ikke altfor lenge.

– Det er gode nyheter både for byggebransjen og studentene at det ikke har vært store forsinkelser av studentboligbyggingen tross korona, sier hun i pressemeldingen.

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Siden 2015 er det gitt støtte til mellom 1500 og 2500 studentboliger årlig. I fjor ble det satt i gang bygging av over 2200 studentboliger, ifølge Kunnskapsdepartementet.