Av dei vel 154.000 som i år har søkt høgare utdanning, har 2064 av dei valt å søka det heilt nye studiet «Toll, varehandel og grensekontroll». Det syner fasiten frå årets søkartal i Samordna opptak.

– Me kjem ut av ingenting og går rett til topps, og det er fantastisk morosamt. Me var veldig spente på korleis søkartala kom til å bli, seier tolldirektør Øystein Børmer.

Tidlegare var tollutdanninga ei intern utdanning som ikkje førte til at ein fekk ei grad. Det nye, treårige studiet er det Universitetet i Stavanger (UiS) som tilbyr. I tillegg til marknadsføringa UiS og Tolletaten har gjort, trur Børmer det er fleire årsaker til at det er så populært.

– Me har gjennom pandemien blitt profilert som ein sentral aktør på grensa og me har hatt ein eigen TV-serie som har vist fram korleis det er å jobba som tollar.

Studium med flest fyrstevalgsøkarar Studiumnavn Lærestad Studiestad Planlagte studieplassar Søkarar fyrstevalg Siviløkonomutdanningen NHH Bergen 500 2 221 Toll, varehandel og grensekontroll UIS Stavanger 35 2 064 Rettsvitenskap UIB Bergen 390 1 973 Rettsvitenskap (jus), høst UIO Oslo 234 1 928 Arkitekt AHO Oslo 60 1 253 Ledelse UIT Alta 800 1 195 Medisin, høst UIO Oslo 120 1 150 Industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Trondheim 180 1 135 Sykepleie, Oslo OSLOMET Oslo 477 1 117 Psykologi, høst UIO Oslo 65 1 102 Økonomi og administrasjon, bachelor NTNU Trondheim 310 1 099 Politiutdanning, Oslo PHS Oslo 120 1 094 Sykepleie, Trondheim NTNU Trondheim 260 1 075 Medisin NTNU Trondheim 155 1 071

NØGD: – Me har eit viktig oppdrag i samfunnet som mange er interessert i å jobba med, seier tolldirektør Øystein Børmer. Foto: Bård Gudim / Tolletaten

Flest søkarar innan helsefag

I fjor gjorde talet på søkarar til høgare utdanning eitt hopp på 8,7 prosent. Også i år stig talet, men med meir moderate 2,2 prosent.

Framleis søker flest helse- og sosialfag. I underkant av 40.000 har søkt utdanning innan fagområdet. Vernepleie har i år vore eit populært val. 22,6 prosent fleire har søkt retninga.

13.370 har søkt på dei 5145 plassane på sjukepleiestudium i Noreg. Det kjem Noreg til å trenga i år framover, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

– Derfor er det bra at det kvart år blir utdanna fleire sjukepleiarar enn året før og at det framleis er langt fleire søkarar enn det er plassar, seier han.

GODE NYHEITER: – For kunnskapsnasjonen Noreg er dette gode nyheiter. Me treng fleire kloke hovud i alle sektorar, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) om dei rekordhøge søkartala. Foto: Terje Pedersen / NTB

I år har 12.421 ei lærarutdanning på fyrsteplass på søknadslista. Det er ein nedgang på 4,3 prosent frå i fjor.

– Eg skulle sjølvsagt ynskt at enno fleire hadde søkt. Eg håpar flest mogeleg takkar ja, møter opp til hausten, fullfører og kjem ut i norske klasserom og barnehagar, seier Asheim.

Søking til utdanningsområde 2020-2021 Utdanningsområde Søkere førstevalg 2020 2021 Endring 2020-2021 ESTETISK 3 411 3 342 -2,0 % HELSEFAG 39 254 39 389 0,3 % HISTORIE 4 497 4 421 -1,7 % IDRETT 3 615 3 235 -10,5 % INFOTEKN 7 126 7 238 1,6 % JUS 7 943 10 915 37,4 % LANDBRUK 1 118 1 193 6,7 % LÆRER 12 974 12 421 -4,3 % MEDIEFAG 4 531 4 844 6,9 % PEDFAG 2 933 2 926 -0,2 % REALFAG 4 156 4 143 -0,3 % REISELIV 458 356 -22,3 % SAMFUNN 19 495 17 997 -7,7 % SPRÅK 5 675 5 936 4,6 % TEKNO 14 398 15 005 4,2 % ØKADM 19 200 20 727 8,0 % Totalt 150 784 154 088 2,2%

Fleire vil gå fagskule

I fjor søkte rekordmange seg rett frå vidaregåande til høgare utdanning. I år er det færre 18- og 19-åringar som har søkt. I staden er det ein auke blant dei eldre søkjarane. Over 4500 fleire over 30 har søkt høgare utdanning. Den eldste som har søkt, er 88 år gamal.

Mange fleire vil dessutan gå på fagskule. 12 806 har søkt plass, ein auke på 37,4 prosent sidan i fjor.

Noko av auken skuldast at talet på fagskulestudium i det samordna opptaket har økt frå 318 til 494. Utan dei nye studia er det likevel 29,5 prosent auke i søkartalet.

– Eg trur det kan skuldast at mange av dei ein fagskuleutdanning er relevant for jobbar i bransjar der mange no står utanfor arbeid, seier Asheim.