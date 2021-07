Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Skal du reise til utlandet i sommer er det ikke bare vaksinepass og koronatest du må vise frem. Noen land krever også at reisende sender inn et spesielt skjema dagen før innreise.

– Uansett hvor du skal reise nå er det lurt å gjøre seg kjent med hva som gjelder, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i charterselskapet TUI.

Hun forteller at det har skjedd at folk har måtte snu ved flyskranken på grunn av manglende dokumentasjon.

– Veldig mange land har krav om innreiseskjema. Så sjekk hvilke regler som gjelder for ditt reisemål, både når det gjelder testing og innreiseskjema, og når det skal være klart og i hvilket format, sier Aspengren.

Se hvilke land som krever innreiseskjema nederst.

Kan bli nektet å fly

Innreiseskjemaet kalles Passenger Locator Form (PLF) og brukes av helsemyndighetene til kontaktsporing i tilfelle reisende utsettes for smitte under reisen, enten den er på land, i vann eller i lufta.

Nora Aspengren i TUI tror alle de forskjellige reisereglene kan virke forvirrende for folk. Foto: TUI

Hvis du ikke har fylt ut skjemaet innen fristen før avreise, risikerer du å ikke få bli med.

– Det som kan skje er at du blir nektet å fly, og at du ikke får reist. Og det er utrolig synd, men det er ikke noe vi får gjort noe med. Det er myndighetene i det landet som krever at det skal være på plass, sier Aspengren.

Hun anbefaler nettsiden Re-open EU, som er en samleside for det man trenger å vite om restriksjoner i EUs medlemsland.

– Uoversiktlig

Populære ferieland som Hellas, England og Italia krever innreiseskjema. De ulike flyselskapene og landene har ulike frister på når skjemaet må være innsendt.

Noen krever at skjemaet sendes inn 24 timer før, noen 48 timer før, mens andre setter fristen midnatt dagen før man reiser.

Det forventes 30.000 reisende på Oslo lufthavn Gardermoen mandag. Foto: OLE FJØSNE GRANKEL / NRK

Aspengren i TUI sier hun forstår det kan være vanskelig å orientere seg etter alle reglene.

– Folk synes det er litt uoversiktlig, og det er jo veldig annerledes. Nordmenn er vant til å reise mye, mens nå er det plutselig veldig mye man må sjekke som gjør at folk blir usikre og har en del spørsmål, sier hun.

De reisende har ansvaret

I skjemaet skal det fylles ut detaljert informasjon om hensikten med reisen, varigheten av tidligere opphold i andre land og adressen til stedet du skal oppholde deg i landet du reiser inn til. Til slutt mottar man en bekreftelse ved innsending med QR-kode.

Hvor mange skjemaer som skal sendes inn varierer også. Noen land krever ett skjema per familie, mens andre land krever ett skjema per voksen.

Presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, forteller at innreiserestriksjonene i de forskjellige landene endrer seg raskt. Foto: Norwegian

Presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, sier de hjelper med dokumentasjonen på nett og på flyplassen, men til syvende og sist er det kundene som har ansvaret.

– Vi har hatt enkelte tilfeller der folk ikke har kommet med på flyet på grunn av manglende dokumentasjon, men i de aller fleste tilfeller går det bra, forteller han.

Sjekk med lokale myndigheter

Det aller beste rådet er å sjekke reglene hos de lokale myndighetene, mener Hjørnholm.

– Innreiserestriksjonene i de forskjellige landene endrer seg raskt, men det er de lokale myndighetene som alltid har den nyeste informasjonen.

Han erkjenner at det er ekstra mye å tenke på for dem som skal ut å reise, men med litt planlegging går det bra.

– Et godt tips er å ta med en kopi av innreiseskjemaet på print, siden mobiltelefoner kan gå tom for strøm. Det er også viktig at man møter opp på flyplassen i god tid. Det kan være mer kø enn normalt, og juli er alltid en travel måned i luftfarten.

Land som krever innreiseskjema: Land: Per familie: Per voksen: Belgia x (Over 16 år) Bosnia x England x Hellas x Irland x (Over 16 år) Island x Italia x Kroatia x Libanon x (Over 12 år) Malta Alle Alle Nederland x (Over 13 år) Polen x Russland x Spania x Sveits x NB! Listen kan være ufullstendig. Sjekk reglene for landet du planlegger å reise til.