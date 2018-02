Flere kritiserer homopris til Siv Jensen

Lørdag kveld ble Siv Jensen tildelt prisen «Årets faghag» under Gaygalla 2018 på Chateau Neuf i Oslo. En «faghag» er et begrep som brukes for å beskrive en kvinne som gjerne er venner med homofile eller biseksuelle menn.

I juryens begrunnelse står det at prisen er en vennepris og «er til for å vise at solidaritet og vennskap ofte kan gå på tvers av partipolitisk arbeid eller religiøs overbevisning».

Komiker Lisa Tønne var på utdelingen lørdag og reagerer på at Siv Jensen fikk prisen. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Det er imidlertid ikke alle som mener Frp-lederen fortjener prisen, skriver VG.

– Homobevegelsen står for inkludering, for mangfold. Da er det underlig at lederen for et parti som står for det stikk motsatte stikker av med denne prisen. For meg er det litt som å være tyrefekter og samtidig være vegetarianer, sier Tønne til VG.

– Var mot homoekteskap

Frp stemte imot ekteskapsloven i 2008, og var lenge imot at homofile par skulle få rett til å adoptere barn, samt få hjelp til assistert befruktning. I 2012 snudde imidlertid partiet, med Siv Jensen i spissen, og drev en mer liberalisert politikk om homofiles rettigheter.

Tore Petterson, her fra Kjendisgallaen 2016, synes ikke Siv Jensen fortjener prisen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Likevel er Tore Petterson, som er kjent fra flere TV-programmer, kritisk til tildelingen.

– At lederen for et parti som bare for noen år siden var mot homoekteskap og likestilling, så skal hedres for at de på populistisk vis valgte å snu i saken for å sanke stemmer, gjør meg uvel, sier Petterson til avisen.

Petterson skriver på Facebook at han er «utrolig skuffet» over tildelingen, som han mener ødela verdien for de øvrige prisene. Også VGTVs Morten Hegseth mener juryen bommet.

– Selv om Siv Jensen er venn med Terje Schrøder og andre homofile, må vi likevel ikke glemme at hun er leder for et parti som hele tiden har jobbet mot homobevegelsen. Både mot ekteskapsloven, adopsjon for homofile og alle andre rettigheter.

– Derfor er det flaut at hun får denne prisen. Homobevegelsen har ingenting å takke henne for, sier Hegseth til VG.

Siv Jensen sammen med sin bestevenn Tor Andre Berge på den røde løperen under «GayGalla 2018». Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Får prisen som privatperson

Juryen begrunnet Jensen-avgjørelsen med at prisen er en vennepris og «er til for å vise at solidaritet og vennskap ofte kan gå på tvers av partipolitisk arbeid eller religiøs overbevisning». Juryformann Yngve Marcussen framholder at «årets faghag» er en sosial og ikke en politisk pris.

VGTV-journalist Morten Hegseth.

– En «faghag» er en som sosialt stiller opp for sine skeive venner, og Gaygalla gir prisen til Siv Jensen, for å vise at hun som privatperson har andre nettverk enn hva som kommer fram i hennes politiske virke, sier han.

Jensen sa via statssekretær Petter Kvinge Tvedt til NRK lørdag kveld at hun synes det var «kult» å motta prisen. Hun påpekte at hun har gode venner med forskjellige legninger, og er like glad i alle sammen.

– Jeg synes det er veldig bra at vi lever i et samfunn hvor folk kan leve ut sin kjærlighet overfor hverandre uavhengig av legning. Hvis jeg kan bidra til å fjerne fordommer slik at alle kan være den de er, så er det en ære, sa Jensen.

Siv Jensens statssekretær, Petter Kringe Tvedt, sier til VG at de ikke har anledning til å kommentere kritikken.